బట్టలపై టీ మరకలు పడ్డాయా? అయితే వాటిని తొలగించడానికి ఈ సింపుల్ చిట్కాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది.
బట్టలపై టీ మరకలు పడితే, వాటిని తొలగించడం చాలా కష్టమని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ ఇంట్లో ఉండే కొన్ని వస్తువులతోనే ఈ మరకలను సులభంగా వదిలించుకోవచ్చు.
ముందుగా బట్టను 20 నిమిషాల పాటు చల్లటి నీటిలో నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత, మరక ఉన్న చోట కొద్దిగా లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ వేసి బాగా రుద్దాలి. చివరగా మంచి నీటితో ఉతికి ఆరబెడితే మరక మాయమవుతుంది.
మరక పడిన చోట బేకింగ్ సోడా చల్లి, రాత్రంతా అలాగే వదిలేయాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం బట్టను ఉతికితే సరిపోతుంది. టీ మరకలను తొలగించడానికి ఇది కూడా బాగా పనిచేస్తుంది.
చల్లటి నీటిలో ఒకటి లేదా రెండు టీస్పూన్ల వెనిగర్ వేసి బాగా కలపాలి. ఆ నీటిలో మరక పడిన బట్టను కాసేపు నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఉతికితే మరకలు పోతాయి.
రెండు స్పూన్ల వెనిగర్, కొద్దిగా నిమ్మరసం కలిపి ఒక మిశ్రమంలా చేసుకోవాలి. దీనిని మరక ఉన్న చోట రాసి, 15 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మరక సులభంగా పోతుంది.
నీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు, వంట సోడా వేసి బాగా కలపాలి. ఈ నీటిలో మరక పడిన బట్టను 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఉతికితే మరక పూర్తిగా పోతుంది.
