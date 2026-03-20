బట్టలపై టీ మరకలు పడ్డాయా? అయితే వాటిని తొలగించడానికి ఈ సింపుల్ చిట్కాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది.

life Mar 20 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే మరకలను సులభంగా పోగొట్టొచ్చు

బట్టలపై టీ మరకలు పడితే, వాటిని తొలగించడం చాలా కష్టమని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ ఇంట్లో ఉండే కొన్ని వస్తువులతోనే ఈ మరకలను సులభంగా వదిలించుకోవచ్చు.

లిక్విడ్ డిటర్జెంట్‌తో ఇలా చేయండి

ముందుగా బట్టను 20 నిమిషాల పాటు చల్లటి నీటిలో నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత, మరక ఉన్న చోట కొద్దిగా లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ వేసి బాగా రుద్దాలి. చివరగా మంచి నీటితో ఉతికి ఆరబెడితే మరక మాయమవుతుంది.

బేకింగ్ సోడాతో అద్భుతం

మరక పడిన చోట బేకింగ్ సోడా చల్లి, రాత్రంతా అలాగే వదిలేయాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం బట్టను ఉతికితే సరిపోతుంది. టీ మరకలను తొలగించడానికి ఇది కూడా బాగా పనిచేస్తుంది.

వెనిగర్‌తో మరకలు మాయం

చల్లటి నీటిలో ఒకటి లేదా రెండు టీస్పూన్ల వెనిగర్ వేసి బాగా కలపాలి. ఆ నీటిలో మరక పడిన బట్టను కాసేపు నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఉతికితే మరకలు పోతాయి.

వెనిగర్, నిమ్మరసం కాంబినేషన్

రెండు స్పూన్ల వెనిగర్, కొద్దిగా నిమ్మరసం కలిపి ఒక మిశ్రమంలా చేసుకోవాలి. దీనిని మరక ఉన్న చోట రాసి, 15 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మరక సులభంగా పోతుంది.

ఉప్పు, వంట సోడా

నీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు, వంట సోడా వేసి బాగా కలపాలి. ఈ నీటిలో మరక పడిన బట్టను 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఉతికితే మరక పూర్తిగా పోతుంది. 

