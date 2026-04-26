సన్నని చైన్కు చిన్న చెర్రీ బ్లాసమ్ చార్మ్స్ తగిలించిన ఈ డిజైన్ చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది. ఆఫీస్ వేర్ కు అందంగా ఉంటుంది.
పూలతో పాటు చిన్న ముత్యాలు చేరిస్తే.. ఆ పట్టీలకు ఎంతో ఎలిగెంట్ లుక్ వస్తుంది. సమ్మర్ పార్టీలకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
రెండు లేదా మూడు వరుసల చైన్కు పూల డిజైన్లు తగిలిస్తే.. అది ట్రెండీ, స్టైలిష్ లుక్ను ఇస్తుంది.
పింక్ స్టోన్స్తో అలంకరించిన ఈ పట్టీలు సమ్మర్ వైబ్స్ను మరింత స్పెషల్గా మారుస్తాయి. కలర్ఫుల్, ఫ్రెష్ లుక్ కోసం ఈ డిజైన్ ప్రయత్నించవచ్చు.
చిన్న చిన్న పూసలు, ఫ్లోరల్ చార్మ్స్ కాంబినేషన్ ఈ పట్టీలకు యూనిక్ లుక్ను ఇస్తుంది. ఈ పట్టీలు చాలా స్టైలిష్ లుక్స్ ఇస్తాయి.
గోల్డ్ ఫినిషింగ్తో వచ్చే పూల డిజైన్ పట్టీలు ఇవి. ఇవి పెట్టుకుంటే రాయల్ టచ్ వస్తుంది.
అడ్జస్టబుల్ చైన్తో వచ్చే పట్టీలు వేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా, సౌకర్యంగా ఉంటాయి.
