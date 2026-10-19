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Blouse Designs: చీరలు, లెహంగాలకు ట్రెండీ లుక్ ఇచ్చే బ్లౌజు డిజైన్లు

life Oct 19 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
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రౌండ్ నెక్ బ్లౌజు..

సింపుల్ గా, క్లాసీగా కనిపించాలి అంటే… ఇలాంటి రౌండ్ నెక్ బ్లౌజు ధరించండి. మంచి క్లాసీగా కనిపిస్తారు.

Image credits: instagram
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హై నెక్ బ్లౌజు..

చీర మీద మీకు జ్యూవెలరీ ధరించడం ఇష్టం లేకపోతే… చీరలో మీరే హైలెట్ అవ్వాలి అనుకుంటే… ఇలాంటి హైనెక్ బ్లౌజు డిజైన్ ట్రై చేయండి.

Image credits: instagram
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ఆఫ్ షోల్డర్ బ్లౌజు..

ఇలాంటి ఆఫ్ షోల్డర్ బ్లౌజు కి స్వీట్ హార్ట్ నెక్ ప్యాటర్న్ కూడా జోడు అయితే… చీరలో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది. చాలా ట్రెండీగా కనిపిస్తారు.

Image credits: instagram
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బ్రాలెట్ బ్లౌజు..

ఇలాంటి బ్రాలెట్ బ్లౌజు ప్లెయిన్ శారీకి కూడా మంచి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. పార్టీలకు ఈ లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: instagram
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బోట్ నెక్ బ్లౌజు..

మీ చీరకు మంచి లుక్ కావాలి అంటే ఇలాంటి బోట్ నెక్ బ్లౌజు డిజైన్ ధరించాల్సిందే. ఈ బ్లౌజు ఉన్న థ్రెడ్ వర్క్ బ్లౌజు కి మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: instagram
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డీప్ నెక్ డోరీ బ్లౌజు..

ఎలాంటి చీర కట్టుకున్నా, మీ లుక్ చాలా హైలెట్ అవ్వాలి అంటే.. ఇలాంటి డీప్ నెక్ ఉన్న డోరీ బ్లౌజు ట్రై చేయండి. చాలా ట్రెండీగా, స్టైలిష్ గా కనిపిస్తారు.

Image credits: instagram
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బ్యాక్ ఓపెన్ బ్లౌజు..

బ్యాక్ ఓపెన్ ఉన్నా… దానికి వెనక చిన్న హ్యాంగింగ్ పార్ట్ ఇచ్చి, దానికి కుందన్స్, స్టోన్స్  కూడా కూర్చారు. దీని వల్ల  చీరకు గ్రాండ్ లుక్ వస్తుంది.

Image credits: instagram

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