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Silver Anklets:పాదాలకు అందాన్ని తెచ్చే వెండి పట్టీల డిజైన్లు..చూసేయండి

life Oct 19 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Tejhindia
Telugu

గజ్జల పట్టీలు..

గజ్జలతో ఉన్న ఈ పట్టీలు.. మంచి ఫీల్ ఇస్తాయి. నడుస్తున్నప్పుడు వచ్చే వీటి గజ్జల శబ్దం చాలా బాగుంటుంది. ట్రెడిషనల్ దుస్తులకు చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Tejhindia
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సింపుల్ పట్టీలు..

సింపుల్, అందమైన సిల్వర్ చైన్ పాయల్ ఇది. పాదాలకు అదనపు అందాన్ని తెచ్చే ఈ డిజైన్ రోజూవారీ ధరించడానికి ఎంతో బాగుంటుంది.

Image credits: Tejhindia
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క్లాసీ లుక్..

ఇలాంటి పట్టీలు చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. ఎక్కువ గజ్జలు  ఉండటం నచ్చనివారు.. ఇలాంటి పట్టీలు ధరిస్తే సరిపోతుంది.

Image credits: Tejhindia
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హెవీ లుక్..

ఇవి పాదాలకు హెవీ లుక్ ఇస్తాయి. స్పెషల్ సందర్భాల్లో ఇలాంటి పట్టీలు ధరించొచ్చు. 

Image credits: Tejhindia
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మువ్వల పట్టీలు..

గళ్లు గళ్లు మంటూ శబ్దం వచ్చేలా పట్టీలు కావాలి అంటే.. ఇవి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.  పాదాలకు నిండుగా కూడా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Tejhindia
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క్లాసీ లుక్..

ఈ పట్టీలు.. మీ పాదాలకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.  వీటిని డైలీవేర్ కి ట్రై చేయవచ్చు. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Tejhindia
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సింపుల్ పట్టీలు..

ఈ పట్టీలు చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి. తక్కువ బరువులో, డైలీవేర్ పట్టీలు కావాలి అనుకుంటే.. ఇవి ధరిస్తే చాలు.  మంచి లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Tejhindia
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సింపుల్ పట్టీలు

సన్నని చైన్‌తో పాటు అందమైన చిన్న గజ్జెలు కలిగిన సింపుల్ సిల్వర్ యాంక్లెట్. ట్రెండీ, ట్రెడిషనల్ దుస్తులకు ఇది మంచి ఛాయిస్.

Image credits: Tejhindia
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గజ్జల పట్టీలు..

గజ్జల పట్టీలు ఇష్టపడేవారికి ఇవి మంచి ఛాయిస్.  మీ పాదాలకు చాలా మంచి అందాన్ని ఇస్తాయి.

Image credits: Tejhindia
Telugu

వెండి పట్టీలు..

సన్నని చైన్‌తో పాటు అందమైన చిన్న గజ్జెలు కలిగిన సింపుల్ సిల్వర్ యాంక్లెట్. ఆధునిక ,సాంప్రదాయ దుస్తులు రెండింటిపైకీ ఇది బాగా సూట్ అవుతుంది.

Image credits: Tejhindia
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గజ్జల పట్టీలు..

అందమైన గజ్జెలు , గుత్తులుగా ఉన్న వెండి పూసలతో కూడిన పాయల్స్ పాదాలకు నిండుదనాన్ని ఇస్తాయి. సంప్రదాయ దుస్తులపై ఈ రకమైన డిజైన్లు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.

Image credits: Tejhindia

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