Telugu

రోజూ కప్పు పెరుగు తింటే మన శరీరంలో జరిగేది ఇదే

life Oct 19 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:AI Generated
Telugu

పేగుల ఆరోగ్యం

పెరుగులో ప్రోబయోటిక్స్, ప్రోటీన్, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మీ పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు ఎముకలను దృఢంగా మారుస్తాయి.

Image credits: AI Generated
Telugu

జీర్ణక్రియ

పెరుగులో ఉండే సజీవ ప్రోబయోటిక్స్ కడుపు ఉబ్బరాన్ని నివారిస్తాయి. అలాగే కడుపులో వచ్చే అసౌకర్యాన్ని తగ్గించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.

Image credits: AI Generated
Telugu

ఎముకలు, దంతాలకు బలం

పెరుగులో కాల్షియం, ఫాస్పరస్, విటమిన్ డి అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి ఎముకల సాంద్రతను పెంచి, ఆస్టియోపోరోసిస్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.

Image credits: AI Generated
Telugu

రోగనిరోధక శక్తి

పేగుల్లో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్లపై పోరాడుతుంది. ఇది శరీర సహజ రోగనిరోధక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.

Image credits: Pixabay
Telugu

బరువు అదుపులో ఉంటుంది

పెరుగులోని అధిక ప్రోటీన్ కడుపు నిండిన భావనను ఇస్తుంది. ఇది పొట్ట చుట్టూ కార్టిసాల్ (స్ట్రెస్ హార్మోన్) పేరుకుపోకుండా నిరోధిస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

గుండెకు ఎంతో మేలు

పెరుగులో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటు స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది. దీనివల్ల అధిక రక్తపోటు (హైపర్‌టెన్షన్) వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

చర్మానికి మెరుపు

ప్రతిరోజూ కప్పు పెరుగు తినే వారి చర్మం మిలమిల మెరిసిపోతుంది. చూసేందుకు ఎంతో కాంతివంతంగా ఉంటుంది.

Image credits: Pixabay

Earrings: చీరలో మరింత అందంగా కనిపించాలంటే ఈ ఇయర్ రింగ్స్ బెస్ట్!

Collar Neck Blouse: కాలర్ నెక్ బ్లౌజ్ వేశారంటే ఎంతో స్టైలిష్‌గా ఉంటారు

Gold Necklace: తులం బంగారంలో వచ్చే లైట్ వెయిట్ నక్లెస్ డిజైన్లు

Anxiety Relief Food: బాగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారా? ఇవి తింటే మాయం!