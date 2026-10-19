పెరుగులో ప్రోబయోటిక్స్, ప్రోటీన్, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మీ పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు ఎముకలను దృఢంగా మారుస్తాయి.
పెరుగులో ఉండే సజీవ ప్రోబయోటిక్స్ కడుపు ఉబ్బరాన్ని నివారిస్తాయి. అలాగే కడుపులో వచ్చే అసౌకర్యాన్ని తగ్గించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
పెరుగులో కాల్షియం, ఫాస్పరస్, విటమిన్ డి అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి ఎముకల సాంద్రతను పెంచి, ఆస్టియోపోరోసిస్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
పేగుల్లో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్లపై పోరాడుతుంది. ఇది శరీర సహజ రోగనిరోధక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
పెరుగులోని అధిక ప్రోటీన్ కడుపు నిండిన భావనను ఇస్తుంది. ఇది పొట్ట చుట్టూ కార్టిసాల్ (స్ట్రెస్ హార్మోన్) పేరుకుపోకుండా నిరోధిస్తుంది.
పెరుగులో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటు స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది. దీనివల్ల అధిక రక్తపోటు (హైపర్టెన్షన్) వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
ప్రతిరోజూ కప్పు పెరుగు తినే వారి చర్మం మిలమిల మెరిసిపోతుంది. చూసేందుకు ఎంతో కాంతివంతంగా ఉంటుంది.
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