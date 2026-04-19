వావ్ అనేలా ట్రెండీ నల్లపూసల మంగళసూత్రాలు

life Apr 19 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
Telugu

పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో ఫుల్ డిమాండ్

పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో నల్ల మంగళసూత్రాలకు ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుంది. చిన్న, పెద్ద మంగళసూత్రాలు ప్రత్యేకమైన లుక్‌ను అందిస్తాయి.

Image credits: instagram
Telugu

చిన్న మంగళసూత్రం కొనండి

బయటకు వెళ్లేందుకు ట్రెండీగా ఉండే ఈ చిన్న మంగళసూత్రం కొనుగోలు చేయవచ్చు. వీటిలో మీకు రకరకాల డిజైన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.

Image credits: instagram
Telugu

సింపుల్ మంగళసూత్రం

ఇప్పుడు చిన్న మంగళసూత్రాలకు డిమాండ్ బాగా పెరిగింది. తక్కువ ధరలోనే రకరకాల డిజైన్లు ఇప్పుడు సులభంగా దొరుకుతాయి.

Image credits: instagram
Telugu

కొత్త ప్యాటర్న్స్ లుక్‌ను మార్చేస్తాయి

ఈ కొత్త ప్యాటర్న్స్ నల్ల పూసలు లుక్‌ను పూర్తిగా మార్చేస్తాయి. ఈ కొత్త లుక్ మీకు సరికొత్త గెటప్ ఇవ్వడంలో సహాయపడుతుంది. 

Image credits: instagram
Telugu

ఎరుపు పూసల పెండెంట్

మీరు స్టైలిష్ డిజైన్‌ కావాలనుకుంటే ఎర్ర పూసల మంగళసూత్రం తీసుకోవచ్చు. ఇందులో మీరు వివిధ ఆకృతులలో మంగళసూత్రం తయారు చేసుకుని ధరించవచ్చు.

Image credits: Pinterest
Telugu

స్టోన్ మంగళసూత్రం

మీకు స్టోన్ పెండెంట్ ఇష్టమైతే ఇలాంటి నల్లపూసల మంగళసూత్రం అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Getty
Telugu

త్రీ లేయర్ మంగళసూత్రం

చిన్న పెండెంట్ తో మూడు లేయర్లతో వచ్చే నల్ల పూసల మంగళసూత్రాలు ఇవి. దీని ఖరీదు కొంచెం ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది.

Image credits: Getty

