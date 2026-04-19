ఈ అందమైన మెట్టెల డిజైన్లో స్టోన్, మీనాకారీ వర్క్ ఉంటుంది. ప్లెయిన్ డిజైన్లు కాకుండా, ఇలా రాళ్లు పొదిగిన మెట్టెలు పెట్టుకుంటే ఆ అందమే వేరు.
ఆక్సిడైజ్డ్ స్టైల్లో ఉండే ఈ నెమలి మెట్టెలు ఎంతో సింపుల్గా, మినిమల్గా ఉంటాయి. ఆఫీస్కు లేదా రెగ్యులర్ వేర్గా వీటిని పెట్టుకోవచ్చు.
చిన్నగా, స్టైలిష్గా ఉండే మెట్టెలు కావాలంటే 925 సిల్వర్ నెమలి మెట్టెలను తీసుకోవచ్చు. ఇందులో ప్లెయిన్వే కాకుండా మీనాకారీ లేదా స్టోన్ వర్క్ ఉన్నవి కూడా దొరుకుతాయి.
ఈ నెమలి మెట్టెల డిజైన్ చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది. వెడల్పాటి పాదాలు, పొడవాటి వేళ్లు ఉన్నవారికి ఇది బాగా నప్పుతుంది.
మీ కాలి వేళ్లు పొడవుగా, పాదాలు వెడల్పుగా ఉంటే ఇలాంటి పెద్ద మెట్టెలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఈ ఓవర్సైజ్ స్టైల్ మెట్టెలు స్వచ్ఛమైన వెండితో వస్తాయి.
నెమలి డిజైన్లో క్యూట్గా ఉండే మెట్టెలు కావాలంటే ఇలాంటి వెండి మెట్టెలను తీసుకోవచ్చు. ఇవి మీ పాదాలకు క్యూట్ అండ్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
ఈ నెమలి మెట్టెలు పెట్టుకుంటే పాదాలకు కొత్త కళ వచ్చేస్తుంది. ఒక్కసారి పెట్టుకుని చూడండి. మీ పాదాలు మీకే ముద్దొచేస్తాయి.
Gold Band Ring: అక్షయ తృతీయకు అదిరిపోయే గోల్డ్ బాండ్ రింగ్స్ కలెక్షన్
Cockroach Control: ఇంట్లో బొద్దింకలు ఉన్నాయా? ఇలా తరిమికొట్టండి
Asparagus Farming: ఈ ఎరువు వేస్తే.. ఇంట్లోనే ఈజీగా తోటకూర సాగు
Gold Earrings: 2 గ్రాముల్లో వచ్చే లేటెస్ట్ డిజైన్ బంగారు కమ్మలు