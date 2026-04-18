తోటకూర సాగులో పురుగుల సమస్యను నివారించడానికి కొన్ని మార్గాలున్నాయి. ముందుగా, ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ లేని, నాణ్యమైన విత్తనాలను మాత్రమే ఎంచుకోవాలి.
విత్తనాలు నాటడానికి ముందు, వాటిని స్యూడోమోనాస్ ద్రావణంలో నానబెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మొక్కలకు రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
తోటకూర పండించే మట్టిలో నీరు నిలిచిపోకుండా చూసుకోవాలి. తేమ ఎక్కువగా ఉంటే ఫంగల్ వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
విత్తనాలు చల్లేటప్పుడు వాటి మధ్య సరైన దూరం పాటించాలి. మొక్కల మధ్య గాలి ప్రసరణ సరిగ్గా ఉంటే, పురుగుల వ్యాప్తిని తగ్గించవచ్చు.
పురుగుల సమస్యను తొలిదశలో నియంత్రించడానికి వేపనూనె-వెల్లుల్లి మిశ్రమం ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి. లీటరు నీటిలో 5 మి.లీ వేపనూనె, దంచిన వెల్లుల్లి కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని తయారు చేయాలి.
ఆకుమచ్చ తెగుళ్లకు 2 వారాలకొకసారి స్యూడోమోనాస్ను ఆకులపై స్ప్రే చేయాలి. లీటరు నీటిలో 20 గ్రా. స్యూడోమోనాస్ కలపాలి. మొక్కలకు పసుపు రంగు జిగురు అట్టలు పెడితే పురుగులు తాకి నశిస్తాయి.
ఆకులపై చిన్న చిన్న రంధ్రాలు కనిపిస్తే, ఘాటైన పచ్చిమిర్చి-వెల్లుల్లి మిశ్రమాన్ని పిచికారీ చేయాలి. ఇది పురుగులను తరిమికొట్టడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.
ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం మొక్కలను గమనిస్తూ ఉండాలి. పురుగు పట్టిన ఆకులు కనిపిస్తే, వెంటనే వాటిని తుంచి నాశనం చేయాలి.
తోటకూర మొక్కలతో పాటు బంతిపూల మొక్కలను కూడా పెంచడం మంచిది. ఇది పురుగులను సహజంగా దూరంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
కెమికల్ రసాయనాలు ఎక్కువగా వాడొద్దు. పశువుల ఎరువు, కంపోస్ట్ వంటి సేంద్రియ ఎరువులను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఇది మొక్కకు బలాన్నిచ్చి, పురుగులను తట్టుకునే శక్తిని పెంచుతుంది.
Gold Earrings: 2 గ్రాముల్లో వచ్చే లేటెస్ట్ డిజైన్ బంగారు కమ్మలు
Glowing skin: రోజూ ఇవి తిన్నా మీ అందం రెట్టింపు అవ్వడం ఖాయం
Ready To Wear Sarees: నిమిషాల్లో కట్టుకునే శారీస్.. సమ్మర్ కి బెస్ట్!
Blackheads Removal: బ్లాక్ హెడ్స్ తీయడానికి కష్టపడకండి..ఇదొక్కటి వాడితే చాలు