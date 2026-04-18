Telugu

Asparagus Farming: ఈ ఎరువుతో ఇంట్లోనే ఈజీగా తోటకూర సాగు

life Apr 18 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:our own
విత్తనాలు

తోటకూర సాగులో పురుగుల సమస్యను నివారించడానికి కొన్ని మార్గాలున్నాయి. ముందుగా, ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ లేని, నాణ్యమైన విత్తనాలను మాత్రమే ఎంచుకోవాలి.

స్యూడోమోనాస్ ద్రావణం

విత్తనాలు నాటడానికి ముందు, వాటిని స్యూడోమోనాస్ ద్రావణంలో నానబెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మొక్కలకు రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

ఫంగల్ వ్యాధులు

తోటకూర పండించే మట్టిలో నీరు నిలిచిపోకుండా చూసుకోవాలి. తేమ ఎక్కువగా ఉంటే ఫంగల్ వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

దూరం పాటించాలి

విత్తనాలు చల్లేటప్పుడు వాటి మధ్య సరైన దూరం పాటించాలి. మొక్కల మధ్య గాలి ప్రసరణ సరిగ్గా ఉంటే, పురుగుల వ్యాప్తిని తగ్గించవచ్చు.

వేపనూనె-వెల్లుల్లి మిశ్రమం

పురుగుల సమస్యను తొలిదశలో నియంత్రించడానికి వేపనూనె-వెల్లుల్లి మిశ్రమం ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి.  లీటరు నీటిలో 5 మి.లీ  వేపనూనె, దంచిన వెల్లుల్లి కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని తయారు చేయాలి. 

పసుపు రంగు జిగురు అట్టలు

ఆకుమచ్చ తెగుళ్లకు 2 వారాలకొకసారి స్యూడోమోనాస్‌ను ఆకులపై స్ప్రే చేయాలి. లీటరు నీటిలో 20 గ్రా. స్యూడోమోనాస్ కలపాలి. మొక్కలకు పసుపు రంగు జిగురు అట్టలు పెడితే పురుగులు తాకి నశిస్తాయి.

మరో మిశ్రమం

ఆకులపై చిన్న చిన్న రంధ్రాలు కనిపిస్తే, ఘాటైన పచ్చిమిర్చి-వెల్లుల్లి మిశ్రమాన్ని పిచికారీ చేయాలి. ఇది పురుగులను తరిమికొట్టడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.

పురుగు పట్టిన ఆకులు

ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం మొక్కలను గమనిస్తూ ఉండాలి. పురుగు పట్టిన ఆకులు కనిపిస్తే, వెంటనే వాటిని తుంచి నాశనం చేయాలి.

బంతిపూల మొక్కలు

తోటకూర మొక్కలతో పాటు బంతిపూల మొక్కలను కూడా పెంచడం మంచిది. ఇది పురుగులను సహజంగా దూరంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.

సేంద్రియ ఎరువులు

కెమికల్ రసాయనాలు ఎక్కువగా వాడొద్దు. పశువుల ఎరువు, కంపోస్ట్ వంటి సేంద్రియ ఎరువులను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఇది మొక్కకు బలాన్నిచ్చి, పురుగులను తట్టుకునే శక్తిని పెంచుతుంది.

