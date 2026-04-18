Gold Band Ring: అక్షయ తృతీయకు అదిరిపోయే గోల్డ్ బాండ్ రింగ్స్ కలెక్షన్

అక్షయ తృతీయకు మీరు 18 - 22 క్యారెట్ల బలమైన గోల్డ్ బ్యాండ్ రింగ్ కొనొచ్చు. బ్రెయిడ్ రింగ్ మన్నిక, డిజైన్ రెండూ మీకు బాగా నచ్చుతాయి.
బ్యాండ్ రింగ్స్లో ఒకటి మించి మరొకటి అనేలా డిజైన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. చేతుల అందాన్ని పెంచే ఫ్లోరల్ బ్యాండ్ రింగ్ను కూడా మీరు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మీ చేతి వేలికి ట్యూలిప్ గోల్డ్ రింగ్ పెట్టుకుని అందంగా అలంకరించుకోండి. ఇలాంటి ఉంగరాలు చూడటానికి చాలా సింపుల్గా, హుందాగా కనిపిస్తాయి.
హార్ట్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్ ప్రత్యేకత దాని ఆకారమే. మీరు ఒకటి లేదా రెండు హార్ట్ డిజైన్లు ఉన్న గోల్డ్ రింగ్ను ఎంచుకోవచ్చు.
బటర్ఫ్లై డిజైన్ రింగ్లో డైమండ్ టచ్ ఉండటం వల్ల అది మరింత రాయల్ లుక్ను ఇస్తుంది. ఇలాంటి ఉంగరాన్ని మీరు ఫంక్షన్లకు కూడా పెట్టుకోవచ్చు.
అనేక డిజైన్లు ఉన్న మల్టిపుల్ బటర్ఫ్లై రింగ్ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఈ అక్షయ తృతీయకు కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిల కోసం ఈ సింపుల్ రింగ్ కొనండి.
Cockroach Control: ఇంట్లో బొద్దింకలు ఉన్నాయా? ఇలా తరిమికొట్టండి
Asparagus Farming: ఈ ఎరువు వేస్తే.. ఇంట్లోనే ఈజీగా తోటకూర సాగు
Gold Earrings: 2 గ్రాముల్లో వచ్చే లేటెస్ట్ డిజైన్ బంగారు కమ్మలు
Glowing skin: రోజూ ఇవి తిన్నా మీ అందం రెట్టింపు అవ్వడం ఖాయం