పాము ఆకారంలో అందంగా రూపొందించిన ఈ స్నేక్ డిజైన్ రింగ్స్ చూస్తే చూపు తిప్పుకోవడం కష్టం. 5 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
చక్కటి ఫినిషింగ్ తో సూక్ష్మ పనితనంతో మెరిసిపోయే ఈ స్నేక్ రింగ్ వేళ్లకు రిచ్, క్లాసీ లుక్ను ఇస్తుంది.
మెరిసే రాళ్లతో డిజైన్ చేసిన ఈ స్నేక్ రింగ్ ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం బెస్ట్ ఆప్షన్. నేటితరం అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతుంది.
సింపుల్ డిజైన్ ఇష్టపడేవారికి ఈ చిన్న, సన్నటి స్నేక్ రింగ్ చక్కని ఎంపిక. మంచి ఫ్యాషన్ యాక్సెసరీగా ఉంటుంది.
పాము చుట్టుకున్నట్లుగా కనిపించే ఈ డిజైన్ రింగ్ వేలికి ప్రత్యేకంగా, స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది. 5 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ స్నేక్ రింగ్ ఫ్యాషన్ లవర్స్ని ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటుంది. పెట్టుకుంటే అందంగా ఉంటుంది.
వేలి చుట్టూ పాము చుట్టుకున్నట్లుగా కనిపించే ఈ ఓపెన్ స్టైల్ రింగ్ ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది. మ్యాచింగ్ బ్రేస్లెట్ తో ఇంకా బాగుంటుంది.
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