కాఫీ పొడి: 1 చెంచా.నిమ్మరసం లేదా పెరుగు: అర చెంచా (సున్నితమైన చర్మం అయితే పెరుగు వాడండి).
కాఫీ పొడి, నిమ్మరసం (లేదా పెరుగు) వేసి బాగా కలపండి. ముఖం కడుక్కుని తుడిచిన తర్వాత, ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖం, మెడకు రాసుకోండి. 15-20 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయండి.
మెల్లగా మసాజ్ చేస్తూ గోరువెచ్చని నీటితో ముఖాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కోండి.
నల్ల మచ్చలు, మొటిమలు తగ్గుతాయి.ముడతలు మాయమై చర్మం టైట్ గా మారుతుంది.డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ పోయి ముఖం కాంతివంతంగా మెరుస్తుంది.
ముందుగా కొద్దిగా రాసి చూడండి (ప్యాచ్ టెస్ట్). చర్మానికి పడితేనే వాడండి. మంచి ఫలితాల కోసం వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు ఉపయోగించండి.
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