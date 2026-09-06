Blouse Back Designs: స్టైలిష్ లుక్ ఇచ్చే.. బ్లౌజు బ్యాక్ డిజైన్లు..!

బ్లౌజుకి వెనక భాగంలో.. డ్రాప్ మోడల్ లో డిజైన్ ఉంటుంది. ఆ డిజైన్ వరకు.. థ్రెడ్ వర్క్ చేయిస్తే.. లుక్ అదిరిపోతుంది. చీర అందం మొత్తం ఇక్కడే కనపడుతుంది.
చీరకు మంచి లుక్ రావాలి అంటే.. డిజైన్ మాత్రమే కాదు.. ఇలాంటి లేసులు కూడా ముఖ్యమే. పెరల్స్ తో ఉన్న ఇలాంటి లేసులు బ్లౌజుకి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.
మీ చీరకు ప్లెయిన్ బ్లౌజు కుట్టించినా కూడా గ్రాండ్ లుక్ రావాలంటే.. బ్యాక్ డిజైన్, స్లీవ్స్ కి… ఇలాంటి పూసలతో ఉన్న లేస్ ఒక్కటి ఎటాచ్ చేస్తే చాలు.
ఈ మధ్య కాలంలో బాగా ట్రెండ్ అవుతున్న డిజైన్ ఇది. దాదాపు అందరూ ఫ్రంట్ నెక్ కి ఇలాంటి డిజైన్ కుట్టిస్తారు. కానీ, బ్యాక్ కూడా ఇలాంటి డిజైన్ పెట్టిస్తే.. లుక్ అదిరిపోతుంది.
ఇది క్రిస్ క్రాస్ డిజైన్. నార్మల్ మీ బ్లౌజు కలర్ క్లాత్ లేస్ తీసుకొని.. బ్లౌజు కి క్రిస్ క్రాస్ గా ఎటాచ్ చేస్తే చాలు.. గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ కాలం అమ్మాయిలు పార్టీ వేర్ లుక్ కోసం ఇలాంటి డీప్ నెక్ బ్లౌజులు ట్రై చేస్తున్నారు. ఇవి పార్టీవేర్ కి బాగా సూట్ అవుతాయి. మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.
ఈ డిజైన్ చాలా సింపుల్ గా ఉన్నా… మంచి లుక్ ఇస్తుంది. కింద కేవలం థ్రెడ్స్ తో హైలెట్ చేశారు. సింపుల్ శారీలకు ఇలాంటి బ్లౌజులు ట్రై చేయచ్చు.
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