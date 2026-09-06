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Kundan Earrings: చీరల మీదకు అదిరిపోయే లుక్ ఇచ్చే కుందన్ ఇయర్ రింగ్స్

life Sep 06 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterst
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కుందన్ ఇయర్ రింగ్స్..

ఇలాంటి కుందన్ ఇయర్ రింగ్స్ మీకు చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. వీటిని.. చీరలు, లెహంగాల మీదకు ధరిస్తే.. మీ లుక్ రెట్టింపు అవుతుంది.

Image credits: classycreations.rva Instagram
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బర్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

కాస్త కొత్తగా, యూనిక్‌గా ఉండే డిజైన్ ఇష్టపడేవారికి ఈ బర్డ్ ప్యాటర్న్ కుందన్ ఇయర్ రింగ్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. గోల్డ్-ప్లేటెడ్ ఫినిషింగ్ వీటికి సంప్రదాయ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
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కుందన్ స్టడ్స్

 ఇది మన భారతీయ సంప్రదాయ డిజైన్. ఈ ప్యాటర్న్‌లో కుందన్, స్టోన్‌వర్క్ చేసిన స్టడ్స్ ఇప్పుడు మంచి ఆప్షన్‌గా మారాయి.

Image credits: pinterest
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కమలం డిజైన్ కుందన్ స్టడ్స్

కమలం పువ్వు డిజైన్‌తో ఉండే ఆభరణాలు ఎప్పుడూ ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి. కుందన్ వర్క్‌తో పాటు కమలం డిజైన్ ఉండటంతో ఈ స్టడ్స్‌లో ట్రెడిషనల్, మోడ్రన్ స్టైల్స్ రెండూ కనిపిస్తాయి.

Image credits: pinterest
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ఫ్లోరల్ కుందన్ స్టడ్స్

పువ్వుల ఆకారంలో ఉండే స్టడ్స్ అమ్మాయిలకు మరో సేఫ్ ఆప్షన్. పింక్ కలర్ డిటైలింగ్‌తో పాటు సిల్వర్ షైనింగ్ ఇవ్వడంతో ఈ ఇయర్ రింగ్స్‌కు ఫ్రెష్, ఫెమినైన్ లుక్ వస్తుంది.

Image credits: pinterest

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