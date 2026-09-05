కొబ్బరి నీళ్లలో కేలరీలు తక్కువ. శరీరానికి కావాల్సిన హైడ్రేషన్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి ముఖ్యమైన మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
కొబ్బరి నీళ్లు శరీరంలోని కొవ్వును కరిగించి బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయి. అంతేకాదు, ఆహారంలోని పోషకాలను శరీరం వేగంగా గ్రహించేలా చేస్తాయి.
కొబ్బరి నీళ్లు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి బాగా పనిచేస్తాయి. వీటిలో విటమిన్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. శరీరంలోని ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే శక్తి కొబ్బరి నీళ్లకు ఉంటుంది.
మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో కొబ్బరి నీళ్లు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ఇవి శరీరానికి కావాల్సిన ఎలక్ట్రోలైట్లను అందించి మిమ్మల్ని ప్రశాంతంగా ఉంచుతాయి.
కొబ్బరి నీళ్లు కిడ్నీలను శుభ్రపరచడానికి ఉత్తమమైన డ్రింక్. అలాగే, మూత్ర సంబంధిత సమస్యలను నివారించడంలో కూడా ఇవి బాగా సహాయపడతాయి.
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