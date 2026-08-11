పూసల పట్టీల్లోనూ చీరల మీదకు హెవీ లుక్ కావాలి అంటే.. ఇలాంటి పట్టీలు బెస్ట్ ఛాయిస్. ముత్యాలు, పగడాలతో ఇలంటి డిజైన్స్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.
ఇలాంటి లేయర్ పట్టీలు.. మోడ్రన్ దుస్తుల మీదకు కూడా చాలా బాగుంటాయి. ముఖ్యంగా బీచ్ కి ఇవి చాలా పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇస్తాయి.
వెండి పట్టీలకు మువ్వలు వేలాడినట్లు.. ఈ పట్టీలకు పూసలు వేలాడదీశారు. దీని వల్ల పాదాలకు నిండుగా కనిపిస్తాయి.
ఇలాంటి పట్టీలు.. పాదాలకు మంచి ట్రెండీ లుక్ ఇస్తాయి. పాదాలు బోసిగా లేకుండా నిండుగా కనిపించేలా చేస్తాయి.
పూసలు, మువ్వలు బోర్ కొడితే.. ఇలాంటి స్టోన్స్ తో ట్రై చేయచ్చు. పార్టీ వేర్ దుస్తులకు ఇలాంటి పట్టీలు బాగుంటాయి.
పూసల పట్టీలు అయినా.. పాదాలకు హెవీగా కనిపించాలి అంటే.. ఈ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్. చూడటానికి హెవీగా ఉన్నా, బరువు లైట్ గానే ఉంటుంది.
పాదాలకు సింపుల్ అండ్ క్లాసీ లుక్ రావాలంటే ఇలాంటి డిజైన్ పర్ఫెక్ట్. ఈ కాలం అమ్మాయిలు ఎక్కువగా మెచ్చే డిజైన్ ఇది.
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