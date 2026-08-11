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Anklet Designs: ట్రెండీ పూసల పట్టీలతో పాదాలకు ఎంత అందమోప

life Aug 11 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Everstylish.com
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పూసల పట్టీలు..

పూసల పట్టీల్లోనూ చీరల మీదకు హెవీ లుక్ కావాలి అంటే.. ఇలాంటి పట్టీలు బెస్ట్ ఛాయిస్.  ముత్యాలు, పగడాలతో ఇలంటి డిజైన్స్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.

Image credits: Everstylish.com
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లేయర్ పట్టీలు..

ఇలాంటి లేయర్ పట్టీలు.. మోడ్రన్ దుస్తుల మీదకు కూడా చాలా బాగుంటాయి. ముఖ్యంగా బీచ్ కి ఇవి చాలా పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Everstylish.com
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వేలాడే పూసల..

వెండి పట్టీలకు మువ్వలు వేలాడినట్లు.. ఈ పట్టీలకు పూసలు వేలాడదీశారు. దీని వల్ల పాదాలకు నిండుగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Everstylish.com
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ట్రెండీ పట్టీలు..

ఇలాంటి పట్టీలు.. పాదాలకు మంచి ట్రెండీ లుక్ ఇస్తాయి. పాదాలు బోసిగా లేకుండా నిండుగా కనిపించేలా చేస్తాయి.

Image credits: etsy
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ట్రెండీ డిజైన్...

పూసలు, మువ్వలు బోర్ కొడితే.. ఇలాంటి స్టోన్స్ తో  ట్రై చేయచ్చు. పార్టీ వేర్ దుస్తులకు ఇలాంటి పట్టీలు బాగుంటాయి.

Image credits: pinterest
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హెవీ లుక్..

పూసల పట్టీలు అయినా.. పాదాలకు హెవీగా కనిపించాలి అంటే.. ఈ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్.  చూడటానికి హెవీగా ఉన్నా, బరువు లైట్ గానే ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
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క్లాసీ లుక్..

పాదాలకు సింపుల్ అండ్ క్లాసీ లుక్ రావాలంటే ఇలాంటి డిజైన్ పర్ఫెక్ట్. ఈ కాలం అమ్మాయిలు ఎక్కువగా మెచ్చే డిజైన్ ఇది.

Image credits: pinterest

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