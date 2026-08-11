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ఈ గాజులు చీరలతో సూపర్ గా ఉంటాయి.. ట్రై చేయండి!

life Aug 11 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
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గ్రీన్, పింక్ గాజుల సెట్

గ్రీన్, పింక్, స్టోన్స్ గాజుల కాంబినేషన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈ సెట్ చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తుంది. చీరలతో అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తుంది.

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డిజైనర్ బ్యాంగిల్స్

నేటితరం అమ్మాయిలు ఇలాంటి డిజైనర్ బ్యాంగిల్స్ ని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. ఇవి సింపుల్ గా ఉంటాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.

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ప్లెయిన్ బ్యాంగిల్స్

ప్రస్తుతం ప్లెయిన్ బ్యాంగిల్స్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. వీటి మధ్యలో వైట్ స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ కలిపి వేసుకుంటే మీ లుక్ అదిరిపోతుంది. 

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గజ్జెల గాజులు

సన్నని మెటల్ గాజుకు చిన్న చిన్న గజ్జెలతో ఉన్న ఈ డిజైన్.. ఎవ్వరికైనా ఇట్టే నచ్చేస్తుంది. ప్లెయిన్ శారీస్ తో ఇలాంటి గాజులు చక్కగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
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ఆక్సిడైజ్డ్ బ్యాంగిల్స్

మోడ్రన్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఆక్సిడైజ్డ్ బ్యాంగిల్స్ మంచి ఎంపిక. వీటిని ఎలాంటి దుస్తులతో అయినా ట్రై చేయవచ్చు.

Image credits: pinterest
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వెల్వెట్ గాజులు

 వెల్వెట్ గాజులు చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో వేసుకోవడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: pinterest

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