Telugu

గోల్డ్ దండవంకీలు.. పెళ్లికూతుళ్లకు వెరీ స్పెషల్

life Aug 11 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
Telugu

బంగారు బాజుబంద్ డిజైన్

లక్ష్మీరూపుతో వచ్చే బంగారు దండవంకీలు ఇది. ఈ బాజు బంద్ లెహెంగా లేదా చీరలపై పెట్టుకుంటే అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: isigny-sur-mer
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రాళ్లు పొదిగిన బాజుబంద్

తెల్లరాళ్లు, గులాబీ, ఆకుపచ్చ రాళ్లు పొదిగిన బాజు బంద్ ఇది. నెమలి డిజైన్ ఎంతో ఎలిగెంట్ గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Urvaa
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మధ్యలో రూబీ డిజైన్ తో

మధ్యలో రూబీ రాయిని పెట్టి చుట్టూ తెల్ల రాళ్లు పొదిగిన బాజు బంద్ ఇది. ఏ వయసులో వారికైనా ఇది నచ్చుతుంది.

Image credits: skandyspine.com
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వేలాడే మువ్వలతో బాజు బంద్

లక్ష్మీదేవి రూపం డిజైన్ తో వేటాడే మువ్వలతో వచ్చే బాజుబంద్ ఎంతో కళగా ఉంటుంది.

Image credits: Tanishq
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యాంటిక్ లుక్ దండవంకీీ

యాంటిక్ లుక్ తో వచ్చే బాజూబంద్ పెళ్లికూతుళ్లకు ఎంతో చక్కగా ఉంటుంది.

Image credits: isigny-sur-mer
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మెరిసే బంగారు దండవంకీీ

మెరిసే బంగారంలో బాజూబంద్ ఎంతో కళగా ఉంటుంది. దీన్ని రెండు తులాలలో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Tanishq
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ఆకుపచ్చ, రూబీ రాళ్లతో

ఆకుపచ్చ, గులాబీ రంగు రాళ్లను పొదిగిన బాజూ బంద్ ఎంతో ముచ్చటగా ఉంటుంది.

Image credits: Tanishq

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