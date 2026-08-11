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అరతులంలో అదిరిపోయే గోల్డ్ ఉంగరాల డిజైన్లు

life Aug 11 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Manubhai Jewellers
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ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉంగరం

వేలికి నిండుగా ఉండాలంటే ఇలాంటి ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉంగరం తీసుకోవచ్చు. ఇది ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Women's Fashion Jewelry Online
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అరతులంలో బంగారు ఉంగరం

ఇలాంటి బంగారు ఉంగరం అరతులంలోనే వస్తుంది. లైట్ వెయిట్ తో వచ్చే గోల్డ్ రింగ్ ఇది.

Image credits: Pinterest
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వేలాడే బంగారు మువ్వలతో ఉంగరం

ఉంగరం నుంచి వేలాడే బంగారు మువ్వలతో వచ్చే ఉంగరం ఇది. ఉంగరం వేలికి పెట్టుకుంటే ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Radhe Imitation
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రాళ్లు పొదిగిన ఉంగరం

తెల్ల పొడులు, ఆకుపచ్చ పొడులు కలిగిన బంగారు ఉంగరం ఇది. స్పైరల్ డిజైన్లో వస్తుంది.

Image credits: Radhe Imitation
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ముచ్చటైన గోల్డ్ రింగ్

చూపుడు వేలికి ఇలాంటి అందమైన బంగారు ఉంగరం పెట్టకుంటే ఎంతో ముచ్చటగా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
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విరిసిన పువ్వులాంటి ఉగరం

అప్పుడే విరిసిన పువ్వులా కనిపించే ఉంగరం ఇది. ఈ బంగారు ఉంగరం ప్రతి అమ్మాయికి నచ్చుతుంది.

Image credits: PC Chandra jewellers
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డిజైనర్ ఉంగరం

వేలికి నప్పే డిజైనర్ ఉంగరం ఇది. ఆరుగ్రాముల్లో చక్కగా ఇది వస్తుంది.

Image credits: Giriraj Jewellers

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