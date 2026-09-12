సింపుల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి ఈ డిజైన్ ఫస్ట్ ఛాయిస్. దీంట్లో మనకు నచ్చిన కలర్ స్టోన్ పెట్టించుకోవచ్చు. ఇది అన్ని రకాల డ్రెస్సులపైకి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది.
ఫ్లోరల్ డిజైన్ నోస్ పిన్స్ ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్లోనే ఉంటాయి. అరగ్రాములోపు వచ్చే ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ నోస్ పిన్ మీ ముఖానికి సాఫ్ట్ లుక్ ఇస్తుంది.
కాస్త మోడ్రన్గా కనిపించాలనుకునేవారికి ఈ స్టార్ షేప్ ముక్కుపుడకలు బాగా నచ్చుతాయి. ఇది చూడటానికి చాలా స్టైలిష్గా, ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది.
లీఫ్ షేప్ లో మధ్యలో గ్రీన్ స్టోన్ చుట్టూ వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ నోస్ పిన్ పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.
చిన్న బాల్ లాంటి షేప్ లో ఉన్న ఈ ముక్కుపుడక ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇది డైలీవేర్ కి బాగుంటుంది. ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది.
హార్ట్ షేప్ డిజైన్ నోస్ పిన్ ఎవ్వరికైనా ఇట్టే నచ్చేస్తుంది. తక్కువ వెయిట్ లో వస్తుంది. అన్ని రకాల దుస్తులతో సరిపోతుంది.
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