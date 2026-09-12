Gold Bali Earrings: డైలీవేర్ కి 2 గ్రాముల్లో బాలీ ఇయర్ రింగ్స్

ఇది ఒక హూప్ బాలీ డిజైన్. ఇది ఒక హూప్ బాలి డిజైన్. దీనిలో చిన్న హార్ట్, స్టార్ సింబల్స్ ఉంటాయి. ఈ చెవిపోగులను 1.5 గ్రాముల బరువులో తయారు చేస్తారు. సింపుల్గా, మినిమలిస్ట్గా ఉంటుంది.
మల్టీ స్టార్ గోల్డ్ బాలిని 2 గ్రాముల బంగారంతో తయారు చేస్తారు. రోజూ ధరించడానికి ఇది చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. చాలా అందంగా ఉంటాయి.
మీరు ఫ్లోరల్ స్టార్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. వీటిని 2 నుంచి 3 గ్రాముల బరువులో తయారు చేయించుకోవచ్చు. ఏ డ్రెస్ మీదకైనా ఇవి చాలా బాగా నప్పుతాయి.
పింక్ స్టోన్ గోల్డ్ బాలి చెవిపోగులు కూడా చాలా బాగుంటాయి. వీటిని 2 గ్రాముల బరువులో సులభంగా తయారు చేయించుకోవచ్చు. ఇవి చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు అందరికీ నప్పుతాయి.
ఈ క్లాసిక్ సాలిడ్ స్టార్ స్టడ్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఇది చాలా సింపుల్ డిజైన్. 5 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల వయసు వరకు ఎవరైనా వీటిని ధరించవచ్చు.
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