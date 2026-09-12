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ఈ సింపుల్ టిప్స్ తో దూదిలాంటి మెత్తటి చపాతీలు రెడీ!

life Sep 12 2026
Author: Kavitha G Image Credits:our own
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గోరువెచ్చని నీళ్లు లేదా పాలు

చపాతీ పిండిని ఎప్పుడూ గోరువెచ్చని నీళ్లు లేదా పాలతో కలపాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి చాలా మృదువుగా తయారవుతుంది. చపాతీలు కూడా సాఫ్ట్‌గా వస్తాయి.

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కొద్దిగా నూనె లేదా నెయ్యి

పిండి కలిపేటప్పుడు అందులో ఒక చిన్న టీస్పూన్ నూనె లేదా నెయ్యి వేయాలి. పిండిని కనీసం 5-8 నిమిషాల పాటు బాగా ఒత్తుతూ కలపాలి. అప్పుడే పిండి మృదువుగా మారుతుంది.

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తడి గుడ్డ కప్పడం

కలిపి పెట్టుకున్న పిండిపై తడి గుడ్డ కప్పి, కనీసం 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి బాగా నాని, చపాతీలు సులువుగా ఒత్తడానికి వీలవుతుంది. అలాగే మెత్తగా వస్తాయి.

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పెనం బాగా వేడయ్యాక

చపాతీలు కాల్చే పెనం బాగా వేడిగా ఉండాలి. పెనం బాగా వేడెక్కిన తర్వాతే చపాతీ వేసి కాల్చాలి. ఇలా చేస్తే చపాతీలు చక్కగా పొంగి, మెత్తగా ఉంటాయి.

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వేడి చపాతీపై నెయ్యి లేదా వెన్న

చపాతీని పెనం మీద నుంచి తీసిన వెంటనే, దానిపై కొద్దిగా నెయ్యి లేదా వెన్న రాయాలి. ఆ తర్వాత వాటిని వెంటనే మూత ఉన్న పాత్రలో లేదా హాట్‌బాక్స్‌లో పెట్టాలి. దీంతో అవి మెత్తగా ఉంటాయి.

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పిండిలో పెరుగు కలపడం

గోధుమ పిండిలో కొద్దిగా పెరుగు వేసి కూడా కలపవచ్చు. ఇలా కలిపిన పిండిని ఒకటి నుంచి రెండు గంటల పాటు నానబెట్టి, ఆ తర్వాత చపాతీలు చేస్తే చాలా మెత్తగా వస్తాయి.

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