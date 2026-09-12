చపాతీ పిండిని ఎప్పుడూ గోరువెచ్చని నీళ్లు లేదా పాలతో కలపాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి చాలా మృదువుగా తయారవుతుంది. చపాతీలు కూడా సాఫ్ట్గా వస్తాయి.
పిండి కలిపేటప్పుడు అందులో ఒక చిన్న టీస్పూన్ నూనె లేదా నెయ్యి వేయాలి. పిండిని కనీసం 5-8 నిమిషాల పాటు బాగా ఒత్తుతూ కలపాలి. అప్పుడే పిండి మృదువుగా మారుతుంది.
కలిపి పెట్టుకున్న పిండిపై తడి గుడ్డ కప్పి, కనీసం 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి బాగా నాని, చపాతీలు సులువుగా ఒత్తడానికి వీలవుతుంది. అలాగే మెత్తగా వస్తాయి.
చపాతీలు కాల్చే పెనం బాగా వేడిగా ఉండాలి. పెనం బాగా వేడెక్కిన తర్వాతే చపాతీ వేసి కాల్చాలి. ఇలా చేస్తే చపాతీలు చక్కగా పొంగి, మెత్తగా ఉంటాయి.
చపాతీని పెనం మీద నుంచి తీసిన వెంటనే, దానిపై కొద్దిగా నెయ్యి లేదా వెన్న రాయాలి. ఆ తర్వాత వాటిని వెంటనే మూత ఉన్న పాత్రలో లేదా హాట్బాక్స్లో పెట్టాలి. దీంతో అవి మెత్తగా ఉంటాయి.
గోధుమ పిండిలో కొద్దిగా పెరుగు వేసి కూడా కలపవచ్చు. ఇలా కలిపిన పిండిని ఒకటి నుంచి రెండు గంటల పాటు నానబెట్టి, ఆ తర్వాత చపాతీలు చేస్తే చాలా మెత్తగా వస్తాయి.
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