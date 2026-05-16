2 ఇన్ 1 షార్ట్ మంగళసూత్రం డిజైన్లు.. ఓ లుక్కేయండి

life May 16 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
సన్నని పూసల మంగళసూత్రం

సన్నని పూసలతో ఉన్న 2-ఇన్-1 డిజైనర్ మంగళసూత్రం ఇది. ఈ లేటెస్ట్ డిజైన్‌లో సన్నని నల్లపూసలు ఉంటాయి. దీనికి సన్నని గోల్డ్  చైన్ జత చేసి ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
సన్నని గోల్డ్ చైన్‌తో మంగళసూత్రం

సన్నని గోల్డ్  చైన్‌ ఓవైపు… మరో వైపు నల్ల పూసలు వచ్చే మంగళసూత్రం ఇది.  ఇలాంటి మంగళసూత్రాలకు ప్రస్తుతం మంచి డిమాండ్ ఉంది.

Image credits: instagram
జంజీర్ స్టైల్ మంగళసూత్రం

జంజీర్ స్టైల్‌లో ఉండే 2-ఇన్-1 డిజైనర్ మంగళసూత్రం ఇది. కొత్త కోడళ్లకు ఇది బాగా నచ్చుతుంది. ఈ మంగళసూత్రంలో జంజీర్ (గొలుసు) లుక్‌లో ఉండే చైన్‌తో పాటు, నల్లపూసల చైన్‌ కూడా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
బ్లాక్ మీనాకారీ వర్క్ మంగళసూత్రం

బ్లాక్ మీనాకారీ వర్క్‌తో ఉన్న 2-ఇన్-1 మంగళసూత్రం ఇది.  ఇందులో ప్లెయిన్ చైన్‌తో పాటు మీనాకారీ వర్క్ ఉన్న లేయర్‌ను అటాచ్ చేస్తారు.

Image credits: instagram
కుందన్ వర్క్ మంగళసూత్రం

కుందన్ వర్క్‌తో, డబుల్ కలర్ పూసలతో వచ్చే మంగళసూత్రం ఇది. దీనికి ఇప్పుడు మంచి డిమాండ్ ఉంది. 

Image credits: instagram
ప్లెయిన్ చైన్‌తో మంగళసూత్రం

ప్లెయిన్ చైన్‌తో కూడిన 2-ఇన్-1 మంగళసూత్రం ఇది చూడటానికి చాలా సింపుల్‌గా కనిపిస్తుంది. ఈ స్టైల్ ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

Image credits: pinterest
పూసల మంగళసూత్రం

ఒక వైపు నల్ల పూసలు, మరోవైపు రంగు పూసలు.. ఈ మంగళసూత్రం చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది.

Image credits: Getty

