సన్నని పూసలతో ఉన్న 2-ఇన్-1 డిజైనర్ మంగళసూత్రం ఇది. ఈ లేటెస్ట్ డిజైన్లో సన్నని నల్లపూసలు ఉంటాయి. దీనికి సన్నని గోల్డ్ చైన్ జత చేసి ఉంటుంది.
సన్నని గోల్డ్ చైన్ ఓవైపు… మరో వైపు నల్ల పూసలు వచ్చే మంగళసూత్రం ఇది. ఇలాంటి మంగళసూత్రాలకు ప్రస్తుతం మంచి డిమాండ్ ఉంది.
జంజీర్ స్టైల్లో ఉండే 2-ఇన్-1 డిజైనర్ మంగళసూత్రం ఇది. కొత్త కోడళ్లకు ఇది బాగా నచ్చుతుంది. ఈ మంగళసూత్రంలో జంజీర్ (గొలుసు) లుక్లో ఉండే చైన్తో పాటు, నల్లపూసల చైన్ కూడా ఉంటుంది.
బ్లాక్ మీనాకారీ వర్క్తో ఉన్న 2-ఇన్-1 మంగళసూత్రం ఇది. ఇందులో ప్లెయిన్ చైన్తో పాటు మీనాకారీ వర్క్ ఉన్న లేయర్ను అటాచ్ చేస్తారు.
కుందన్ వర్క్తో, డబుల్ కలర్ పూసలతో వచ్చే మంగళసూత్రం ఇది. దీనికి ఇప్పుడు మంచి డిమాండ్ ఉంది.
ప్లెయిన్ చైన్తో కూడిన 2-ఇన్-1 మంగళసూత్రం ఇది చూడటానికి చాలా సింపుల్గా కనిపిస్తుంది. ఈ స్టైల్ ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండింగ్లో ఉంది.
ఒక వైపు నల్ల పూసలు, మరోవైపు రంగు పూసలు.. ఈ మంగళసూత్రం చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది.
