Telugu

ఈ హెల్దీ డ్రింక్స్‌తో హెయిర్ ఫాల్ సమస్యకు చెక్.. జన్మలో జుట్టు రాలదు

life May 15 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
Telugu

కొబ్బరి నీళ్లు

కొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం, ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి. ఇవి శరీర వేడిని తగ్గిస్తాయి. జుట్టు కుదుళ్లకు తేమ అందించి, రాలిపోవడాన్ని తగ్గిస్తుంది. జుట్టు మోకాళ్ల వరకూ పెరిగేలా చేస్తుంది.

Image credits: Pinterest
Telugu

కలబంద రసం (Aloe Vera Juice)

కలబందలోని ఎంజైమ్‌లు తలపై ఉన్న మృతకణాలను తొలగిస్తాయి. ఇవి జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తాయి. వేసవిలో వచ్చే దురద, చుండ్రును తగ్గించడానికి ఇది బెస్ట్ డ్రింక్ అని చెప్పాలి.

Image credits: Getty
Telugu

ఉసిరి రసం (Amla Juice)

విటమిన్ సి, యాంటీ-ఆక్సిడెంట్లు ఉసిరిలో ఉంటాయి. ఇది జుట్టు తెల్లబడటాన్ని తగ్గించి, కుదుళ్లను బలపరుస్తుంది. ఇది కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచి, జుట్టు పొడవుగా పెరిగేలా చేస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

కీరదోస రసం (Cucumber Juice)

కీరదోసలో ఉండే సిలికా, సల్ఫర్ జుట్టుకు బలాన్ని ఇస్తాయి. ఇది శరీరాన్ని హైడ్రేట్‌గా ఉంచి జుట్టు కుదుళ్లకు పోషణను అందిస్తుంది. కరివేపాకు రసం కూడా జుట్టు పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

క్యారెట్ జ్యూస్ (Carrot Juice)

విటమిన్ ఏ అధికంగా ఉండే క్యారెట్ జ్యూస్, తలపై సహజ నూనె (సెబమ్) ఉత్పత్తిని నియంత్రిస్తుంది. ఇది జుట్టు పొడిబారకుండా చేసి, జుట్టు మెరిసేందుకు సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

పాలకూర స్మూతీ (Spinach Smoothie)

పాలకూరలో ఐరన్, ఫోలేట్ (Folate) ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి, జుట్టు కుదుళ్లకు అవసరమైన ఆక్సిజన్‌ను అందిస్తుంది. దీంతో జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది.
Image credits: Getty
Telugu

పుదీనా, నిమ్మరసం (Mint Lemonade):

పుదీనా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచుతుంది. నిమ్మరసంలోని విటమిన్ సి తలని శుభ్రంగా ఉంచి, ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా కాపాడుతుంది.
Image credits: Getty

Blouse Designs: ఈ బ్లౌజులు చూస్తే ఎవ్వరైనా ఫిదా కావాల్సిందే!

Gold Nose Pin: ముఖ అందాన్ని పెంచే ముక్కుపుడకలు.. చూస్తే ఫిదా అవుతారు!

Bandhani Suit: బ్యూటిఫుల్ బాందనీ కుర్తాసెట్.. సమ్మర్ కి బెస్ట్ ఛాయిస్

Kitchen Hacks: ఈ ఒక్కటి కలిపితే ఎన్ని రోజులైనా సరే పాలు విరగవు