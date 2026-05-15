కొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం, ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి. ఇవి శరీర వేడిని తగ్గిస్తాయి. జుట్టు కుదుళ్లకు తేమ అందించి, రాలిపోవడాన్ని తగ్గిస్తుంది. జుట్టు మోకాళ్ల వరకూ పెరిగేలా చేస్తుంది.
కలబందలోని ఎంజైమ్లు తలపై ఉన్న మృతకణాలను తొలగిస్తాయి. ఇవి జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తాయి. వేసవిలో వచ్చే దురద, చుండ్రును తగ్గించడానికి ఇది బెస్ట్ డ్రింక్ అని చెప్పాలి.
విటమిన్ సి, యాంటీ-ఆక్సిడెంట్లు ఉసిరిలో ఉంటాయి. ఇది జుట్టు తెల్లబడటాన్ని తగ్గించి, కుదుళ్లను బలపరుస్తుంది. ఇది కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచి, జుట్టు పొడవుగా పెరిగేలా చేస్తుంది.
కీరదోసలో ఉండే సిలికా, సల్ఫర్ జుట్టుకు బలాన్ని ఇస్తాయి. ఇది శరీరాన్ని హైడ్రేట్గా ఉంచి జుట్టు కుదుళ్లకు పోషణను అందిస్తుంది. కరివేపాకు రసం కూడా జుట్టు పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
విటమిన్ ఏ అధికంగా ఉండే క్యారెట్ జ్యూస్, తలపై సహజ నూనె (సెబమ్) ఉత్పత్తిని నియంత్రిస్తుంది. ఇది జుట్టు పొడిబారకుండా చేసి, జుట్టు మెరిసేందుకు సహాయపడుతుంది.
