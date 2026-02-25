Telugu

Gold Earrings:తక్కువ బడ్జెట్ లో 14క్యారెట్ గోల్డ్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్

life Feb 25 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:miabytanishq
లీఫ్ షేప్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్

లీఫ్ షేప్ లో ఉన్న ఈ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్  చూడటానికి చాలా సింపుల్ గా ఉన్నా, స్టైలిష్ గా కూడా కనపడతాయి. 

Image credits: miabytanishq
నవరత్న స్టోన్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్

నవరత్న ఆభరణాలు ఈ రోజుల్లో చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. ట్రెండీ  దుస్తులకు బాగా సూట్ అవుతాయి.

Image credits: miabytanishq
హార్ట్ షేప్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్

హార్ట్ షేప్‌లో ఉండే ఈ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్ డిజైన్ చూడటానికి అందంగా, పెట్టుకుంటే స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది. 

Image credits: miabytanishq
క్యారీ షేప్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్

మామిడి పిందె ఆకారంలో ఉండే ఈ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకోవడానికి సౌకర్యంగా, స్టైలిష్‌గా ఉంటాయి. 

Image credits: miabytanishq
జిర్కాన్ స్టోన్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్

జిర్కాన్ స్టోన్స్‌తో ఉన్న ఈ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్ డిజైన్ చాలా స్టైలిష్‌గా, క్లాసీగా ఉంటుంది. 

Image credits: miabytanishq

