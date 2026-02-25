Gold Earrings:తక్కువ బడ్జెట్ లో 14క్యారెట్ గోల్డ్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్

లీఫ్ షేప్ లో ఉన్న ఈ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్ చూడటానికి చాలా సింపుల్ గా ఉన్నా, స్టైలిష్ గా కూడా కనపడతాయి.
నవరత్న ఆభరణాలు ఈ రోజుల్లో చాలా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. ట్రెండీ దుస్తులకు బాగా సూట్ అవుతాయి.
హార్ట్ షేప్లో ఉండే ఈ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్ డిజైన్ చూడటానికి అందంగా, పెట్టుకుంటే స్టైలిష్గా ఉంటుంది.
మామిడి పిందె ఆకారంలో ఉండే ఈ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకోవడానికి సౌకర్యంగా, స్టైలిష్గా ఉంటాయి.
జిర్కాన్ స్టోన్స్తో ఉన్న ఈ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్ డిజైన్ చాలా స్టైలిష్గా, క్లాసీగా ఉంటుంది.
Indoor Plants: ఇంట్లో మొక్కలు వాడిపోకుండా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి
Baby Earrings: 1 గ్రాము బంగారంతో పాప కోసం చెవిపోగులు
Nose Pin: అరగ్రాములో బంగారు గోల్డ్ ముక్క పుడక
Baby Gifts: చిన్నారుల కోసం అందమైన బంగారుకానుక.. బడ్జెట్ ధరలో!