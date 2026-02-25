వైట్ స్టోన్ తో ఉన్న గోల్డ్ రింగ్, స్టైలిష్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్స్ పిల్లల చేతులకు చాలా బాగుంటాయి. తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
మీ చిన్నారి కోసం లైట్ వెయిట్ లో ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇవి పాపకు మరింత క్యూట్ లుక్ ఇస్తాయి.
సన్నటి చైన్, పాదాల ఆకారంలో ఉండే పెండెంట్ చిన్న పిల్లలకు చాలా బాగుంటుంది. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
చిన్న పిల్లలకు బంగారు పట్టీలు క్యూట్ గా కనిపిస్తాయి. లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి. అందంగా ఉంటాయి.
సన్నని, స్మూత్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ బ్యాంగిల్స్ చిన్నారుల చేతులకు సూపర్ గా ఉంటాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
