ఏడాది నుంచి ఐదేళ్ల వయసు ఉన్న పాపల కోసం ఈ బంగారు కమ్మలు చక్కగా నప్పుతాయి. వారి ముఖాలు చందమామలా మెరిసిపోతాయి.
చిన్నారి పాప కోసం మీడియం సైజులో ఉండే ఇలాంటి చిక్ ఫ్లవర్ ఇయర్ రింగ్స్ కొనొచ్చు. ఈ డిజైన్ 1 గ్రాములోనే తయారవుతాయి.
స్కూల్కు వెళ్లే పాపకు తేలికగా ఉండే రాళ్లు పొదిగిన ఈ బంగారు పోగులు తీసుకోవచ్చు.
1 గ్రాము బంగారంతో వచ్చే ఈ చిక్ ఫ్లవర్ ఇయర్ రింగ్స్ మీ పాపకు చక్కగా నప్పుతాయి. ఐదేళ్ల పాపకు ఇవి బాగా నప్పుతాయి.
పూల రేకుల లాంటి లుక్ ఇచ్చే ఈ చంకీ ఇయర్ రింగ్స్ సింపుల్గా ఉన్నా చాలా యూనిక్గా కనిపిస్తున్నాయి.
1 నుంచి 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇలాంటి బంగారు కమ్మలు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పెట్టుకోవచ్చు.
డైసీ పువ్వు అందం అద్భుతంగా ఉంది. మీ పాప దీన్ని ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఏళ్ల తరబడి ధరించవచ్చు.
