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Blouse Design:స్టైలిష్ బ్యాక్ నెక్ బ్లౌజు డిజైన్లు..పట్టుచీరలకు బెస్ట్

life Aug 04 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Blouse Trends Instagram
Telugu

డీప్ వీ నెక్ బ్లౌజు...

బ్యాక్ డీప్ వీ నెక్ పెట్టించి… సింపుల్ గా.. థ్రెడ్ వర్క్  చేయిస్తే సరిపోతుంది. నడుము భాగంలో బీడ్స్ కుట్టిస్తే  లుక్ చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: Blouse Trends Instagram
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ట్రెండీ బ్లౌజు డిజైన్...

రొటీన్ గా కాకుండా… కాస్త డిఫరెంట్ గా, ట్రెండీగా కనిపించాలి అనుకుంటే.. హార్ట్ షేప్ డిజైన్ ఉన్న ఇలాంటి బ్లౌజు సెలక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. స్టైలిష్ గా కనిపిస్తారు.

Image credits: Blouse Trends Instagram
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సింపుల్ డిజైన్...

హెవీ చీరకు సింపుల్ బ్లౌజు డిజైన్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే… ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.  డీప్ యూ నెక్ తో కంప్లీట్ చేశారు. 

Image credits: Blouse Trends Instagram
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బీడ్స్ బ్లౌజు డిజైన్..

ఇది ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతున్న బ్లౌజు డిజైన్.  పట్టుచీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది.  బీడ్స్.. ఈ బ్లౌజుకి హైలెట్.

Image credits: Blouse Trends Instagram
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ప్యాటర్న్ బ్లౌజ్..

 చీరకు మరీ హెవీగా బ్లౌజు వద్దు అనుకుంటే.. ఇలా ప్యాటర్న్ బ్లౌజు సెలక్ట్ చేసుకుంటే సరి. చీర అంచులను బ్లౌజు నెక్ కి డిజైన్ చేశారు.

Image credits: Blouse Trends Instagram
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క్రిస్ క్రాస్ డిజైన్

ఈ  మోడల్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఎలాంటి హడావిడీ ఉండదు. క్రిస్ క్రాస్ డిజైన్ లో రూపొందించారు.

Image credits: Blouse Trends Instagram
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ట్రెండీ ప్యాటర్న్..

ఇలాంటి బ్లౌజులు కూడా మీకు డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ కి భిన్నంగా ఉంటాయి. 

Image credits: Blouse Trends Instagram
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సింపుల్ వర్క్ బ్లౌజు

పట్టు చీరల మీదకు ఇలాంటి బ్లౌజులు బాగుంటాయి. సింపుల్ గా మగ్గం వర్క్ చేయించిన బ్లౌజు ఇది. లుక్ బాగుంటుంది.

Image credits: Blouse Trends Instagram

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