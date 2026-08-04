Blouse Design:స్టైలిష్ బ్యాక్ నెక్ బ్లౌజు డిజైన్లు..పట్టుచీరలకు బెస్ట్

బ్యాక్ డీప్ వీ నెక్ పెట్టించి… సింపుల్ గా.. థ్రెడ్ వర్క్ చేయిస్తే సరిపోతుంది. నడుము భాగంలో బీడ్స్ కుట్టిస్తే లుక్ చాలా బాగుంటుంది.
రొటీన్ గా కాకుండా… కాస్త డిఫరెంట్ గా, ట్రెండీగా కనిపించాలి అనుకుంటే.. హార్ట్ షేప్ డిజైన్ ఉన్న ఇలాంటి బ్లౌజు సెలక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. స్టైలిష్ గా కనిపిస్తారు.
హెవీ చీరకు సింపుల్ బ్లౌజు డిజైన్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే… ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. డీప్ యూ నెక్ తో కంప్లీట్ చేశారు.
ఇది ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతున్న బ్లౌజు డిజైన్. పట్టుచీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది. బీడ్స్.. ఈ బ్లౌజుకి హైలెట్.
చీరకు మరీ హెవీగా బ్లౌజు వద్దు అనుకుంటే.. ఇలా ప్యాటర్న్ బ్లౌజు సెలక్ట్ చేసుకుంటే సరి. చీర అంచులను బ్లౌజు నెక్ కి డిజైన్ చేశారు.
ఈ మోడల్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఎలాంటి హడావిడీ ఉండదు. క్రిస్ క్రాస్ డిజైన్ లో రూపొందించారు.
ఇలాంటి బ్లౌజులు కూడా మీకు డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ కి భిన్నంగా ఉంటాయి.
పట్టు చీరల మీదకు ఇలాంటి బ్లౌజులు బాగుంటాయి. సింపుల్ గా మగ్గం వర్క్ చేయించిన బ్లౌజు ఇది. లుక్ బాగుంటుంది.
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