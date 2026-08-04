రాత్రి పడుకునే ముందు కొద్దిగా తేనె తీసుకుని పెదాలపై రాసుకోండి. కాసేపు సున్నితంగా మసాజ్ చేసి నిద్రపోండి.
రాత్రిపూట రోజ్ వాటర్ను పెదాలకు రాయడం వల్ల పెదాలకు గులాబీ రంగు వస్తుంది.
పెదాలపై ఉన్న నలుపుదనం పోవాలంటే బీట్రూట్ జ్యూస్ పనిచేస్తుంది. ఈ జ్యూస్ పెదాలకు రాస్తే సహజమైన గులాబీ రంగు వస్తుంది.
రాత్రి నిద్రపోయే ముందు కొద్దిగా నెయ్యిని పెదాలకు రాసి మర్ధనా చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పెదాలు సున్నితంగా లేత రంగులోకి మారుతాయి.
టమాటా రసం కొద్దిగా తీసి పెదాలపై రాసుకుంటూ ఉండాలి. ఇది పెదాలకు గులాబీ రంగును తెస్తుంది.
పెరుగును తీసుకుని పెదాలకు మసాజ్ చేయండి. ఇది పెదాలను మృదువుగా మారుస్తుంది.
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