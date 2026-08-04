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పెదాలు సహజంగా గులాబీ రంగులో మారేందుకు చిట్కాలు

life Aug 04 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Asianet News
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తేనె

రాత్రి పడుకునే ముందు కొద్దిగా తేనె తీసుకుని పెదాలపై రాసుకోండి. కాసేపు సున్నితంగా మసాజ్ చేసి నిద్రపోండి.

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రోజ్ వాటర్

రాత్రిపూట రోజ్ వాటర్‌ను పెదాలకు రాయడం వల్ల పెదాలకు గులాబీ రంగు వస్తుంది.

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బీట్‌రూట్ జ్యూస్

పెదాలపై ఉన్న నలుపుదనం పోవాలంటే బీట్‌రూట్ జ్యూస్ పనిచేస్తుంది. ఈ జ్యూస్ పెదాలకు రాస్తే సహజమైన గులాబీ రంగు వస్తుంది.

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నెయ్యి

రాత్రి నిద్రపోయే ముందు కొద్దిగా నెయ్యిని పెదాలకు రాసి మర్ధనా చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పెదాలు సున్నితంగా లేత రంగులోకి మారుతాయి.

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టమాటా రసం

టమాటా రసం కొద్దిగా తీసి పెదాలపై రాసుకుంటూ ఉండాలి. ఇది పెదాలకు గులాబీ రంగును తెస్తుంది.

Image credits: Getty
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పెరుగు

పెరుగును తీసుకుని  పెదాలకు మసాజ్ చేయండి. ఇది పెదాలను మృదువుగా మారుస్తుంది.

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