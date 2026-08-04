Jada Billalu:ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే ట్రెండీ జడ బిళ్లలు..జుట్టుకే అందం

చీర కట్టుకున్నప్పుడు హెయిర్ లీవ్ చేయాలి అనుకుంటే… ఇలాంటి జడ బిల్ల ఒక్కటి సరిపోతుంది. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. మీ లుక్ రాయల్ గా మారిపోతుంది.
పెళ్లికి పూలు పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే.. ఇలాంటి జడ ట్రై చేయచ్చు. పైన లక్ష్మీదేవి.. కింద నెమలి ఆకారంలో బిళ్లలు ఉంటాయి. పొడవాటి జడకు చాలా అందంగా ఉంటుంది.
కంప్లీట్ గా జడ పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేకపోతేే… మీ హెయిర్ కి తగినట్లు.. ఇలా జడ బిళ్లలు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. చాలా అందంగా కనపడుతుంది.
ఇలాంటి జడ కూాడా చాలా అందంగా ఉంటుంది. పెళ్లి కూతుళ్లకు ఇలాంటి జడలు చాలా బాగుంటాయి. జడ వేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్.
ప్లెయిన్ గా జడ బిల్ల పెట్టుకోకుండా.. ఇలా.. చైన్ తో ఉన్న వాటిని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. హెయిర్ లీవ్ చేసినప్పుడు ఇవి పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది.
లక్ష్మీదేవి పెండెంట్ కి.. రెండు వైపులా మూడు లైన్లలో చైన్స్ ఉన్నాయి. ఈ హెయిర్ యాక్సెసరీస్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇదొక్కటి ఉంటే సపరేటుగా మాటలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
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