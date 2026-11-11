Gold Ring: 2 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే ఉంగరం డిజైన్లు.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్

తీగలాగా వంగి ఉండే డిజైన్పై వరుసగా పర్పుల్ , వైట్ క్యూబిక్ జిర్కోనియా (CZ) పువ్వులను అమర్చిన ట్రెండింగ్ ఉంగరం ఇది. మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
అమెరికన్ డైమండ్స్తో పాటు మధ్యలో పర్పుల్ ఫ్లవర్ మోటిఫ్స్తో డెలికేట్గా తీర్చిదిద్దిన బ్రాస్లెట్ డిజైన్. లైట్వెయిట్ అండ్ మినిమల్ లుక్ కోరుకునే మహిళలకు ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎంపిక.
గోల్డ్ రింగ్ పై పర్పుల్, వైట్ మ్యాచింగ్ మార్కిజ్ స్టోన్స్ను జిగ్-జాగ్ నమూనాలో అమర్చిన రాయల్ డిజైన్. పార్టీవేర్ లేదా పండుగ దుస్తులకు ఇది ఎంతో మెరుపును, ఎలిగెంట్ లుక్ని ఇస్తుంది.
నెమలి ఆకారంలో డైమండ్స్, పింక్/రూబీ రాళ్లతో చాలా గ్రాండ్గా డిజైన్ చేసిన పీకాక్ ఉంగరం ఇది. పట్టు చీరలు పెళ్లిళ్ల డ్రెస్సులపైకి రాయల్ టెంపుల్ వైబ్ని ఇచ్చే బెస్ట్ డిజైన్ ఇది.
మూడు గుండ్రటి చక్రాల ఆకారాలలో పర్పుల్ రాళ్ల పువ్వులను పొదిగి తయారుచేసిన ప్రత్యేకమైన ఉంగరం. ట్రెడిషనల్ చీరలపైకి వేడుకల్లో ధరించడానికి ఇది ఎంతో క్లాసీగా ఉంటుంది.
లైట్ వెయిట్ రింగ్ కి మధ్యలో పర్పుల్ కెంపు రాళ్లతో అందమైన లీఫ్ డిజైన్ చేశారు. వెస్ట్రన్ , ఇండియన్ ఫ్యూజన్ అవుట్ఫిట్స్పైకి ఇది చాలా స్టైలిష్గా అమరుతుంది.
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