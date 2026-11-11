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గుండెల్లో గాభరాగా అనిపిస్తే వెంటనే వీటిని తినండి

life Nov 11 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Social media
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డార్క్ చాక్లెట్

డార్క్ చాక్లెట్‌ మీతో పాటూ ఉంచుకోండి. దీనిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, ట్రిప్టోఫాన్, మెగ్నీషియం ఉంటాయి. ఇవి మెదడు పనితీరును మెరుగుపరిచి వెంటనే ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి.

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కొవ్వు ఉండే చేపలు

సాల్మన్,  ట్యూనా వంటి చేపలలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ (EPA, DHA), విటమిన్ డి ఉంటాయి. ఈ కొవ్వు పట్టిన చేపలు తింటే యాంగ్జయిటీ చాలా వరకు కంట్రోల్ లో ఉంటుంది.

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గ్రీన్ టీ

గ్రీన్ టీలో ఎల్-థియానిన్ అనే అమినో యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది డోపమైన్, సెరోటోనిన్ లాంటి న్యూరోట్రాన్స్‌మిటర్లను పెంచి మైండ్ రిలాక్స్ చేస్తుంది.

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పెరుగు

పెరుగు రోజూ తింటే ఎంతో మంచిది. దీన్ని తినడం వల్ల గట్ మైక్రోబయోమ్ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇది ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తిని ఇస్తుంది.

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ఆకుకూరలు

ఆకుకూరల్లో మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని తినడం వల్ల కార్టిసాల్ తగ్గి, నాడీ వ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా మారుతుంది.

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గుడ్లు

గుడ్లలో ప్రోటీన్, విటమిన్ డి, ట్రిప్టోఫాన్ లాంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి ఆందోళనను తగ్గిస్తాయి.

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