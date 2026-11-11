డార్క్ చాక్లెట్ మీతో పాటూ ఉంచుకోండి. దీనిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, ట్రిప్టోఫాన్, మెగ్నీషియం ఉంటాయి. ఇవి మెదడు పనితీరును మెరుగుపరిచి వెంటనే ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి.
సాల్మన్, ట్యూనా వంటి చేపలలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ (EPA, DHA), విటమిన్ డి ఉంటాయి. ఈ కొవ్వు పట్టిన చేపలు తింటే యాంగ్జయిటీ చాలా వరకు కంట్రోల్ లో ఉంటుంది.
గ్రీన్ టీలో ఎల్-థియానిన్ అనే అమినో యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది డోపమైన్, సెరోటోనిన్ లాంటి న్యూరోట్రాన్స్మిటర్లను పెంచి మైండ్ రిలాక్స్ చేస్తుంది.
పెరుగు రోజూ తింటే ఎంతో మంచిది. దీన్ని తినడం వల్ల గట్ మైక్రోబయోమ్ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇది ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తిని ఇస్తుంది.
ఆకుకూరల్లో మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని తినడం వల్ల కార్టిసాల్ తగ్గి, నాడీ వ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా మారుతుంది.
గుడ్లలో ప్రోటీన్, విటమిన్ డి, ట్రిప్టోఫాన్ లాంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి ఆందోళనను తగ్గిస్తాయి.
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