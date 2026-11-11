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రోజుకో క్యారెట్ తింటే ఒక్క నెలలోనే చర్మానికి మెరుపు

life Nov 11 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
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క్యారెట్లోని పోషకాలు

క్యారెట్ల్లో బీటా కెరోటిన్, ఫైబర్, విటమిన్ K1, పొటాషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు నిండి ఉంటాయి.

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కంటి చూపు కోసం

 క్యారెట్లోని బీటా కెరోటిన్ శరీరంలో చేరాక విటమిన్ A గా మారుతుంది. ఇది కంటి ఆరోగ్యాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.

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గుండె ఆరోగ్యం

 క్యారెట్లో ఉన్న పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది. ఇక అందులో ఉండే ఫైబర్ కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కాబట్టి గుండె సేఫ్ గా ఉంటుంది.

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జీర్ణక్రియ మెరుగుదల

క్యారెట్లో ఉండే డైటరీ ఫైబర్ మలవిసర్జనను క్రమబద్ధంగా ఉంచుతుంది, పేగుల్లోని ఆరోగ్యకరమైన బ్యాక్టీరియాను పోషిస్తుంది.

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రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి

క్యారెట్లోని విటమిన్ A, C..  వ్యాధికారకాలు, ఇన్ఫెక్షన్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడతాయి. శరీర రక్షణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడతాయి.

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ఆకలిని అడ్డుకుని

క్యారెట్‌లో క్యాలరీలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి.  నీటి శాతం, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని తిన్నాక త్వరగా ఆకలి వేయదు.

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చర్మానికి మెరుపు

క్యారెట్లను ప్రతిరోజూ తినేందుకు ప్రయత్నించండి. ఇది కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి సహకరిస్తుంది. ఒక నెల పాటూ రోజూ తింటే చర్మం మెరిసిపోతుంది.

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