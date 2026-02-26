మీ చేతులకు రాయల్, రీగల్ లుక్ ఇవ్వాలంటే రజ్వాడీ ప్యాటర్న్, నగిషీ వర్క్ ఉన్న ఈ గాజులు బావుంటాయి. ఇది ఒక్కటి వేసుకుంటే చాలు చేయి నిండుగా ఉంటుంది.
వెడల్పాటి ప్యాటర్న్, క్రాస్ కట్వర్క్తో ఉన్న ఈ గాజులు ఏ ఫంక్షన్లోనైనా మిమ్మల్ని సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా చూపిస్తాయి.
రాజస్థానీ డిజైన్ ఏనుగు గాజులు ఇవి. ఈ డిజైన్ 'పచేలీ వర్క్' నుంచి ప్రేరణ పొందింది. లోపలి గాజును పూసల రాళ్లతో కలుపుతూ, పైభాగంలో ఏనుగులను అందంగా అమర్చారు.
ఫిలిగ్రీ ఎనామెల్ వర్క్తో ఉన్న ఈ హత్ముఖి కంగన్ అడ్జస్టబుల్ ప్యాటర్న్లో వస్తుంది. దీని చివర్లలో ఏనుగు ముఖం ఉంటుంది.
దక్షిణ భారత కళ స్ఫూర్తితో చేసిన ఈ యాంటిక్ గోఖ్రూ కంగన్ డిజైన్, గజానన నగిషీతో మరింత అందంగా కనిపిస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్ నగల్లో ఇలాంటివి ఎంచుకోవచ్చు.
యాంటిక్ మ్యాట్ ఫినిష్తో ఉన్న ఈ ఎలిఫెంట్ మోటిఫ్ బ్రాస్ గాజుల డిజైన్కు పూసల వర్క్ కూడా జోడించారు. దీనిపై ఉన్న చిన్న చిన్న ఏనుగులు అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తున్నాయి.
పూల డిజైన్, ఏనుగు వర్క్ కలిసిన గాజులు ఇవి. యాంటీ టార్నిష్ గ్యారెంటీతో ఇవి రూ.500-600 ధరలో దొరుకుతాయి.
