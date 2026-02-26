బ్రైట్ ఆరెంజ్ కలర్ సూట్పై సున్నితమైన సిల్వర్ ఎంబ్రాయిడరీతో ఉన్న డ్రెస్ ఇది. దీని ఫుల్ స్లీవ్ డిజైన్, హై నెక్లైన్ సింపుల్గా ఉన్నా లుక్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది.
గోల్డ్ ఎంబ్రాయిడరీ, హెవీ వర్క్తో ఉన్న ఈ ప్రత్యేకమైన రెడ్ సూట్ పెళ్లిళ్లు , పార్టీలకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ చాలా ట్రెడిషనల్, గ్రాండ్ లుక్ను ఇస్తాయి.
రష్మిక పింక్ కలర్ బాబీ ప్రింట్ అంగరఖా సూట్ ధరించింది. ఇది పండగలకు పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇస్తుంది.
ముత్యాలు, పూసలతో నిండిన డ్రెస్ ఇది. దీనిపై ఉన్న బీడ్వర్క్, డీప్ నెక్లైన్ గ్లామరస్ లుక్ను అందిస్తాయి.
రష్మిక మస్టర్డ్ టోన్ సూట్లో కూడా స్టైలిష్గా కనిపించింది. ఈ సూట్పై వైట్ కలర్ థ్రెడ్ వర్క్ ఉంది. దీనికి ప్లెయిన్ దుపట్టాను జత చేసింది.
ఈ వైట్ అనార్కలి సూట్లో రష్మిక చాలా గ్లామరస్గా కనిపిస్తోంది. సూట్ నెక్లైన్పై లైట్ గోల్డెన్ థ్రెడ్ వర్క్ ఇచ్చారు. ఈ సూట్ కూడా చాలా క్లాసీ లుక్ను ఇస్తుంది.
ఈ అనార్కలి ఎవరికైనా హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే ఈ డ్రెస్ ఎంతో అందాన్ని ఇస్తుంది.
