రష్మిక మందన్న అందమైన డ్రెస్సులు చూశారా?

life Feb 26 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
వైబ్రెంట్ ఆరెంజ్ ఫుల్-స్లీవ్ సూట్

బ్రైట్ ఆరెంజ్ కలర్ సూట్‌పై సున్నితమైన సిల్వర్ ఎంబ్రాయిడరీతో ఉన్న డ్రెస్ ఇది.  దీని ఫుల్ స్లీవ్ డిజైన్, హై నెక్‌లైన్ సింపుల్‌గా ఉన్నా లుక్ పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: Rashmika Mandanna/instagram
రిచ్ లుక్ ఇచ్చే రెడ్ గోల్డ్ ఎంబ్రాయిడరీ సూట్

గోల్డ్ ఎంబ్రాయిడరీ, హెవీ వర్క్‌తో ఉన్న ఈ ప్రత్యేకమైన రెడ్ సూట్ పెళ్లిళ్లు , పార్టీలకు పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది.  హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ చాలా ట్రెడిషనల్, గ్రాండ్ లుక్‌ను ఇస్తాయి.

Image credits: instagram
పింక్ అంగరఖా ఫుల్ స్లీవ్స్ సూట్

రష్మిక పింక్ కలర్ బాబీ ప్రింట్ అంగరఖా సూట్ ధరించింది. ఇది పండగలకు పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: instagram
రెడ్ పెర్ల్ అండ్ బీడ్ వర్క్ సూట్

ముత్యాలు, పూసలతో నిండిన డ్రెస్ ఇది. దీనిపై ఉన్న బీడ్‌వర్క్, డీప్ నెక్‌లైన్ గ్లామరస్ లుక్‌ను అందిస్తాయి.

Image credits: Rashmika Mandanna/instagram
మస్టర్డ్ యెల్లో థ్రెడ్ వర్క్ సూట్

రష్మిక మస్టర్డ్ టోన్ సూట్‌లో కూడా స్టైలిష్‌గా కనిపించింది. ఈ సూట్‌పై వైట్ కలర్ థ్రెడ్ వర్క్ ఉంది. దీనికి ప్లెయిన్ దుపట్టాను జత చేసింది.

Image credits: instagram
ఆఫ్-వైట్ అనార్కలి సూట్

ఈ వైట్ అనార్కలి సూట్‌లో రష్మిక చాలా గ్లామరస్‌గా కనిపిస్తోంది. సూట్ నెక్‌లైన్‌పై లైట్ గోల్డెన్ థ్రెడ్ వర్క్ ఇచ్చారు. ఈ సూట్ కూడా చాలా క్లాసీ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: Our own
హెవీ లుక్ ఇచ్చే డ్రెస్

ఈ అనార్కలి ఎవరికైనా హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే ఈ డ్రెస్ ఎంతో అందాన్ని ఇస్తుంది.

Image credits: Rashmika mandanna/Instagram

