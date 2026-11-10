Mixer Jar: మిక్సీ జార్ మూత లూజ్ అయిందా? ఈ ట్రిక్ తో ఈజీగా బిగించేయండి

దీనికోసం మీరు డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సిన పనిలేదు. మీ ఇంట్లో ఉండే కేవలం 2 సాధారణ రబ్బర్ బ్యాండ్లు ఉంటే సరిపోతుంది.
మిక్సీ జార్ మూత అంచుకు (గ్యాస్కెట్ కూర్చునే చోట) రెండు రబ్బర్ బ్యాండ్లను కరెక్ట్గా సమానంగా వేయండి.
రబ్బర్ బ్యాండ్ అదనపు గ్రిప్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మూతను జార్కి పెడితే అది పూర్తిగా టైట్ అవుతుంది.
మసాలా బయట పడుతుందనే భయం లేదు, చెయ్యి నొప్పీ ఉండదు. ఈరోజే మీ వంటింట్లో ఈ మ్యాజిక్ ట్రిక్ ట్రై చేసి చూడండి.
Jasmine: ఎక్కువ శ్రమ లేకుండా ఇంట్లో కుండీల్లో ఈజీగా పెంచే మల్లె రకాలు
Hair Growth: కరివేపాకు ఇలా వాడితే.. జుట్టు వేగంగా పెరుగుతుంది..
Ginger Tea: అల్లం టీ తాగడం వల్ల మీలో కలిగే మార్పులు ఇవే
Jhumka with Chain: చీరల మీదకు గ్రాండ్ లుక్ ఇచ్చే జుంకా విత్ చైన్