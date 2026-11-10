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Mixer Jar: మిక్సీ జార్ మూత లూజ్ అయిందా? ఈ ట్రిక్ తో ఈజీగా బిగించేయండి

life Nov 10 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:AI Image
Telugu

2 రబ్బర్ బ్యాండ్లు చాలు

దీనికోసం మీరు డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సిన పనిలేదు. మీ ఇంట్లో ఉండే కేవలం 2 సాధారణ రబ్బర్ బ్యాండ్లు ఉంటే సరిపోతుంది.

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ఇలా చేస్తే చాలు

మిక్సీ జార్ మూత అంచుకు (గ్యాస్కెట్ కూర్చునే చోట) రెండు రబ్బర్ బ్యాండ్లను కరెక్ట్‌గా సమానంగా వేయండి.

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మూత ఫుల్ టైట్ అవుతుంది

రబ్బర్ బ్యాండ్ అదనపు గ్రిప్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మూతను జార్‌కి పెడితే అది పూర్తిగా టైట్ అవుతుంది.

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ఈ మ్యాజిక్ ట్రిక్ ట్రై చేయండి

మసాలా బయట పడుతుందనే భయం లేదు, చెయ్యి నొప్పీ ఉండదు. ఈరోజే మీ వంటింట్లో ఈ మ్యాజిక్ ట్రిక్ ట్రై చేసి చూడండి.

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