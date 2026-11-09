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Hair Growth: కరివేపాకు ఇలా వాడితే.. జుట్టు వేగంగా పెరుగుతుంది..

life Nov 09 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
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జుట్టు ఆరోగ్యానికి కరివేపాకు...

జుట్టు ఆరోగ్యానికి కరివేపాకు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ ఎ, బి, సి, ఇ ఉన్న కరివేపాకు జుట్టును బలంగా మారుస్తుంది.

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చిన్న వయసులోనే నెరవకుండా అడ్డుకుంటుంది

కరివేపాకు హెయిర్ ఫోలికల్స్‌ను బలోపేతం చేసి జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది. అలాగే అకాల నెరపును అరికడుతుంది, చుండ్రును నివారిస్తుంది.

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కరివేపాకు నూనె రాసుకోండి

కరివేపాకు నూనెను క్రమం తప్పకుండా జుట్టుకు రాసుకోవడం లేదా పచ్చి కరివేపాకు తినడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది.

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జుట్టు పెరుగుదలను పెంచుతుంది

అధిక మొత్తంలో ఉండే బీటా కెరోటిన్, ప్రోటీన్ జుట్టు పెరుగుదలను వేగవంతం చేస్తాయి.

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జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది

కరివేపాకులో ఉండే విటమిన్ బి6 జుట్టు కుదుళ్లను బలోపేతం చేసి, జుట్టు రాలడాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.

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కరివేపాకు పెరుగు హెయిర్ ప్యాక్

గుప్పెడు కరివేపాకును పేస్ట్‌లా చేయండి. ఆ తర్వాత అందులో పెరుగు కలిపి హెయిర్ ప్యాక్‌లా వేసుకోండి. 30-45 నిమిషాలు ఉంచుకుని, షాంపూతో తలస్నానం చేయండి.

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ఖాళీ కడుపుతో నమలండి

జుట్టుకు పోషణ కోసం రోజూ ఉదయం పరగడుపున 3-5 కరివేపాకులు నమలండి. ఇది జుట్టును బలంగా చేస్తుంది.

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కరివేపాకు నీటితో తలస్నానం చేయండి

కరివేపాకులను 10 నిమిషాల పాటు నీటిలో మరిగించండి. నీరు చల్లారిన తర్వాత దాంతో తలస్నానం చేయండి.

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