Hair Growth: కరివేపాకు ఇలా వాడితే.. జుట్టు వేగంగా పెరుగుతుంది..

జుట్టు ఆరోగ్యానికి కరివేపాకు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ ఎ, బి, సి, ఇ ఉన్న కరివేపాకు జుట్టును బలంగా మారుస్తుంది.
కరివేపాకు హెయిర్ ఫోలికల్స్ను బలోపేతం చేసి జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది. అలాగే అకాల నెరపును అరికడుతుంది, చుండ్రును నివారిస్తుంది.
కరివేపాకు నూనెను క్రమం తప్పకుండా జుట్టుకు రాసుకోవడం లేదా పచ్చి కరివేపాకు తినడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది.
అధిక మొత్తంలో ఉండే బీటా కెరోటిన్, ప్రోటీన్ జుట్టు పెరుగుదలను వేగవంతం చేస్తాయి.
కరివేపాకులో ఉండే విటమిన్ బి6 జుట్టు కుదుళ్లను బలోపేతం చేసి, జుట్టు రాలడాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.
గుప్పెడు కరివేపాకును పేస్ట్లా చేయండి. ఆ తర్వాత అందులో పెరుగు కలిపి హెయిర్ ప్యాక్లా వేసుకోండి. 30-45 నిమిషాలు ఉంచుకుని, షాంపూతో తలస్నానం చేయండి.
జుట్టుకు పోషణ కోసం రోజూ ఉదయం పరగడుపున 3-5 కరివేపాకులు నమలండి. ఇది జుట్టును బలంగా చేస్తుంది.
కరివేపాకులను 10 నిమిషాల పాటు నీటిలో మరిగించండి. నీరు చల్లారిన తర్వాత దాంతో తలస్నానం చేయండి.
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