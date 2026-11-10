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Makhana: రోజూ మఖానా తినడం వల్ల ఎన్ని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసా?

life Nov 10 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:chat gpt
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బరువు తగ్గడానికి మఖానా..

మఖానాలో ఫైబర్, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.  ఇవి తింటే.. కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.  దీని వల్ల అతిగా తినే అలవాటు తగ్గుతుంది.  ఫలితంగా బరువు తగ్గుతారు. 

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బ్లడ్ షుగర్ కంట్రోల్

మఖానా గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువ. కాబట్టి, ఇది నెమ్మదిగా శక్తిని ఇస్తుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అమాంతం పెరగకుండా చూస్తుంది.

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గుండెకు మంచిది

దీనిలో సోడియం తక్కువ, పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఎక్కువ. ఇవి బీపీని కంట్రోల్ లో ఉంచి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి.

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ఎముకల బలం పెంచుతుంది

కాల్షియం, ఫాస్పరస్, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల మఖానా ఎముకలు, దంతాలను దృఢంగా ఉంచుతుంది.

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జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది

ఇందులో ఉండే ఫైబర్, పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియాకు మేలు చేసి, మలబద్ధకం లేకుండా జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేలా చేస్తుంది.

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మంచి నిద్రకు సహాయపడుతుంది

ఇందులో ఉండే ట్రిప్టోఫాన్, మెగ్నీషియం వంటివి శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేసి, మంచి నిద్ర పట్టేలా చేస్తాయి.

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చర్మ రక్షణకు మేలు

వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా అడ్డుకోవడమే కాకుండా, చర్మం యవ్వనంగా కనిపించడానికి అవసరమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, అమైనో ఆమ్లాలు ఇందులో ఉంటాయి.

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