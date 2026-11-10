Makhana: రోజూ మఖానా తినడం వల్ల ఎన్ని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసా?

మఖానాలో ఫైబర్, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి తింటే.. కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. దీని వల్ల అతిగా తినే అలవాటు తగ్గుతుంది. ఫలితంగా బరువు తగ్గుతారు.
మఖానా గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువ. కాబట్టి, ఇది నెమ్మదిగా శక్తిని ఇస్తుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అమాంతం పెరగకుండా చూస్తుంది.
దీనిలో సోడియం తక్కువ, పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఎక్కువ. ఇవి బీపీని కంట్రోల్ లో ఉంచి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి.
కాల్షియం, ఫాస్పరస్, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల మఖానా ఎముకలు, దంతాలను దృఢంగా ఉంచుతుంది.
ఇందులో ఉండే ఫైబర్, పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియాకు మేలు చేసి, మలబద్ధకం లేకుండా జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేలా చేస్తుంది.
ఇందులో ఉండే ట్రిప్టోఫాన్, మెగ్నీషియం వంటివి శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేసి, మంచి నిద్ర పట్టేలా చేస్తాయి.
వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా అడ్డుకోవడమే కాకుండా, చర్మం యవ్వనంగా కనిపించడానికి అవసరమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, అమైనో ఆమ్లాలు ఇందులో ఉంటాయి.
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