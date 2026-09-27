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ముత్యాల మంగళసూత్రాలు చూశారా.. చూపుతిప్పుకోలేరు

life Sep 27 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
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ముత్యాల లాకెట్

ఈ మంగళసూత్రంలో లాకెట్ ప్లేసులో ముత్యాలు వచ్చాయి. ఇది మీకు ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
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ముత్యాలు, తెల్లరాళ్లు

నల్లపూసల దండకు ఒకే ఒక ముత్యం, చుట్టూ వైట్ పొడులు పొదిగిన లాకెట్ ఉంది.  షార్ట్ మంగళసూత్రంగా దీన్ని వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: pinterest
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ముత్యాల పూసల కాంబినేషన్

సింగిల్ లేయర్ నల్లపూసల గొలుసుకు రెండు ముత్యాలు, ఒక బంగారు బాల్ తో పెండెంట్ డిజైన చేశారు. ఇది మీకు చాలా డీసెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
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ఒకే ఒక ముత్యంతో లాకెట్

సింగిల్ లేయర్ నల్లపూసల గొలుసుకు  కింద ముత్యం వేలాడుతూ ఉండే ఈ డిజైన్ మీకు ఎంతో ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
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ట్రెడిషనల్ మంగళసూత్రం డిజైన్

నల్లపూసల గొలుసుకు రెండు సూత్రాలు ఉంటాయి. ఈ సూత్రాల చుట్టూ ముత్యాలను అందంగా డిజైన్ చేశారు. చీరలపై ఇలాంటి డిజైన్ చక్కగా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
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తెలుపు, గోల్డ్ పూసల కాంబినేషన్

నల్లపూసలు, ముత్యాలు, బంగారు పూసల కాంబినేషన్‌లో ఈ మంగళసూత్రం డిజైన్ వచ్చింది. ఇది ఎంతో అందమైన లుక్ ను ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
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సింగిల్ ముత్యంతో

ఒక వైపు నల్లపూసల చైన్, మరొకవైపు బంగారు చైన్.. ఈ రెండింటికీ ఒకే ఒక ముత్యం లాకెట్ రూపంగా వస్తుంది. 

Image credits: South India Jewels

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