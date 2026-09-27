Rani Haar: మెడ నిండుగా రాణీ హారాలు.. ఇదొక్కటి వేసుకున్నా చాలు

ఈ ఫోటో లో నటి కృతీ సనన్ ధరించిన ఈ మల్టీ-లేయర్డ్ టెంపుల్ డిజైన్ రాణి హార్, సంప్రదాయ రాయల్ లుక్ను ఇస్తుంది. చీరల మీదకు మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
కుందన్ చోకర్ కి కాంబినేషన్ గా.. ఆకుపచ్చ రంగు చిన్న పూసలు, వరుసలుగా అమర్చిన కుందన్ డ్రాప్ డిజైన్లతో కూడిన ఈ పెద్ద హారం మంచి రాజసం తెస్తుంది.
ఈ హారంలో తెల్లటి కుందన్ రాళ్లు , ఎరుపు రంగు రత్నాలు అందంగా అమర్చారు. హారం కింద భాగంలో భారీ సైజులో ఉన్న పెండెంట్ దీనికి మరింత రాజసన్ని తెస్తుంది.
మెడ చుట్టూ అందంగా అమర్చిన ఐదు వరుసల తెల్లటి ముత్యాల గొలుసు కి గ్రీన్ ఎమరాల్డ్ పెండెంట్ ఎటాచ్ చేశారు. ఇది మీకు క్లాసిక్ లుక్ను ఇస్తాయి
మెడ నుంచి కిందకు వేలాడే పలు వరుసల చిన్న బంగారు పూసల గొలుసులు ఈ హారానికి సంప్రదాయ లుక్ను ఇస్తాయి. దానిని పీకాక్ డిజైన్ ఎటాచ్ చేశారు. అది క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తుంది.
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