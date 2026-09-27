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రోజుకో అరటిపండు తింటే శరీరంలో జరిగేది ఇదే

life Sep 27 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram
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గుండె ఆరోగ్యానికి

అరటిపండులో పొటాషియం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును తగ్గించి, గుండె పనితీరును కాపాడుతుంది.

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జీర్ణక్రియ

అరటిపండులో ఫైబర్, పెక్టిన్ ఉంటాయి. ఇవి మలబద్ధకం సమస్యను దూరం చేస్తాయి.  పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడి, జీర్ణక్రియను క్రమబద్ధీకరిస్తాయి.

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తక్షణ శక్తిని ఇస్తుంది

వ్యాయామానికి ముందు లేదా తర్వాత అరటిపండు తింటే ఎంతో మంచిది. ఇది శరీరానికి తక్షణమే సహజమైన శక్తిని అందిస్తుంది.

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రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు

అరటిపండ్లలో రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్ ఉంటుంది. ఇది ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరిచి, చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది.

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మెదడు చురుకుగా పనిచేస్తుంది

అరటిపండులోని విటమిన్ బి6 సెరోటోనిన్ ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది. ఇది మనసుకు సంతోషాన్నిచ్చే న్యూరోట్రాన్స్మిటర్‌గా పనిచేస్తుంది.

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సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి రక్షణ

అరటిపండులోని విటమిన్ సి యాంటీ ఆక్సిడెంట్‌గా పనిచేస్తుంది. ఇది కణాలను రక్షించి, రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది.

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