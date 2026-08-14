పెరుగులో ఉండే లాక్టిక్ యాసిడ్ చర్మానికి తేమను అందిస్తుంది. ఇది ముఖానికి సహజమైన మెరుపును ఇవ్వడమే కాకుండా, చర్మానికి సాగే గుణాన్ని పెంచుతుంది.
కీర దోసను తురిమి, దానికి పెరుగు కలిపి చిక్కటి పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. దాన్ని ముఖానికి అప్లై చేస్తే చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది.
సన్ ట్యాన్ను తొలగించుకోవడానికి, చర్మం రంగు మెరుగుపర్చుకోవడానికి ఒక కప్పు పెరుగులో అర చెంచా పసుపు కలపాలి. దీన్ని ముఖం, మెడకు పట్టించి 15-20 నిమిషాల తర్వాత కడిగేస్తే సరిపోతుంది.
మొటిమలు, మచ్చల నుంచి ఉపశమనం కోసం పెరుగులో ఒక చెంచా తేనె కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి పట్టించి 20 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి. ఇలా చేస్తే ముఖంపై మచ్చలు క్రమంగా తగ్గుతాయి.
ఏ ఫేస్ ప్యాక్ ఉపయోగించినా, ఆ తర్వాత ముఖానికి మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. ఇది చర్మం మృదువుగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
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