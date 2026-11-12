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ఇంట్లోకి పాము దూరితే వాసనతో ఎలా పసిగట్టాలి

life Nov 12 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Gemini Generated
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వాసనతోనే పసిగట్టండి

ఒకవేళ మీ ఇంట్లోకి పాము వస్తే దాని నుంచి వచ్చే వాసన ద్వారా సులభంగా గుర్తించవచ్చు. 

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నెమ్మదిగా కదులుతాయి

సాధారణంగా పాములు ఇంట్లోకి వచ్చాక చాలా నెమ్మదిగా కదులుతాయి. కాబట్టి మనం వాటి వాసనను అంత సులభంగా పసిగట్టలేము.

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కీరదోసకాయ లాంటి వాసన

కొన్ని జాతుల పాములు వస్తే కీరదోసకాయ లాంటి వాసన బాగా వస్తుంది. 

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ఈ వాసన వస్తే పాము ఉన్నట్టే

కీరదోస లాంటి వాసన పాము తోక భాగం నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి మీ ఇంట్లో కీరదోసకాయ లేకపోయినా అలాంటి వాసన వస్తే పాము ఉందేమో అనుమానించాలి.

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భరించలేని దుర్వాసన

కొన్ని జాతుల పాముల నుంచి దుర్వాసన అధికంగా వస్తుంది. ముఖ్యంగా అడవి పాముల నుంచి ఇలాంటి వాసన వస్తుంది.

Image credits: Gemini Generated
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దుర్వాసన వస్తే జాగ్రత్త

ఇంట్లో విపరీతంగా దుర్వాసన వస్తుంటే.. ఆ వాసన కాస్త కొత్తగా అనిపిస్తే ఎక్కడైనా పాము నక్కి ఉందేమో చూడాలి.

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నిపుణుల సమాచారం

ఇక్కడ ఇచ్చిన వివరాలు కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణులు అందించిన సమాచారం ఆధారంగా దీన్ని ప్రచురించాము.
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