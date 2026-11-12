ఇంట్లోకి పాము దూరితే వాసనతో ఎలా పసిగట్టాలి

ఒకవేళ మీ ఇంట్లోకి పాము వస్తే దాని నుంచి వచ్చే వాసన ద్వారా సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
సాధారణంగా పాములు ఇంట్లోకి వచ్చాక చాలా నెమ్మదిగా కదులుతాయి. కాబట్టి మనం వాటి వాసనను అంత సులభంగా పసిగట్టలేము.
కొన్ని జాతుల పాములు వస్తే కీరదోసకాయ లాంటి వాసన బాగా వస్తుంది.
కీరదోస లాంటి వాసన పాము తోక భాగం నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి మీ ఇంట్లో కీరదోసకాయ లేకపోయినా అలాంటి వాసన వస్తే పాము ఉందేమో అనుమానించాలి.
కొన్ని జాతుల పాముల నుంచి దుర్వాసన అధికంగా వస్తుంది. ముఖ్యంగా అడవి పాముల నుంచి ఇలాంటి వాసన వస్తుంది.
ఇంట్లో విపరీతంగా దుర్వాసన వస్తుంటే.. ఆ వాసన కాస్త కొత్తగా అనిపిస్తే ఎక్కడైనా పాము నక్కి ఉందేమో చూడాలి.
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