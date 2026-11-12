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Dark Circles:కంటి కింద డార్క్ సర్కిల్స్ తగ్గాలంటే రోజూ ఇవి రాస్తే చాలు

life Nov 12 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:gemini
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బంగాళదుంప రసం

కొద్దిగా బంగాళదుంప రసాన్ని కంటి చుట్టూ రాసుకుంటే నల్లటి వలయాలు త్వరగా తగ్గుతాయి.

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టమాటా రసం, రోజ్ వాటర్

రెండు స్పూన్ల టమాటా రసంలో కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ కలిపి కంటి చుట్టూ అప్లై చేయండి. ఇది డార్క్ సర్కిల్స్ తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

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కలబంద గుజ్జు

రెండు స్పూన్ల అలోవెరా జెల్‌ను కంటి చుట్టూ రాసి మసాజ్ చేయండి. 20 నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో కడిగేయండి.

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బాదం నూనె

రెండు స్పూన్ల బాదం నూనె తీసుకుని కంటి చుట్టూ సున్నితంగా అప్లై చేయండి. ఇది కూడా నల్లటి వలయాలను మాయం చేస్తుంది.

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టీ బ్యాగ్స్

చల్లటి టీ బ్యాగ్‌ను కళ్ళ మీద ఉంచుకోవడం వల్ల కళ్ళకు చలువ దొరుకుతుంది, అలాగే నల్లటి వలయాలు తగ్గుముఖం పడతాయి.

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కీరదోస ముక్కలు

చల్లటి కీరదోస ముక్కలను కళ్ళ మీద ఉంచుకుని 20 నిమిషాల తర్వాత తీసేయండి. కీరదోస అలసిపోయిన చర్మాన్ని శాంతపరుస్తుంది, వాపును తగ్గిస్తుంది.

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