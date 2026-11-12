Dark Circles:కంటి కింద డార్క్ సర్కిల్స్ తగ్గాలంటే రోజూ ఇవి రాస్తే చాలు

కొద్దిగా బంగాళదుంప రసాన్ని కంటి చుట్టూ రాసుకుంటే నల్లటి వలయాలు త్వరగా తగ్గుతాయి.
రెండు స్పూన్ల టమాటా రసంలో కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ కలిపి కంటి చుట్టూ అప్లై చేయండి. ఇది డార్క్ సర్కిల్స్ తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
రెండు స్పూన్ల అలోవెరా జెల్ను కంటి చుట్టూ రాసి మసాజ్ చేయండి. 20 నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో కడిగేయండి.
రెండు స్పూన్ల బాదం నూనె తీసుకుని కంటి చుట్టూ సున్నితంగా అప్లై చేయండి. ఇది కూడా నల్లటి వలయాలను మాయం చేస్తుంది.
చల్లటి టీ బ్యాగ్ను కళ్ళ మీద ఉంచుకోవడం వల్ల కళ్ళకు చలువ దొరుకుతుంది, అలాగే నల్లటి వలయాలు తగ్గుముఖం పడతాయి.
చల్లటి కీరదోస ముక్కలను కళ్ళ మీద ఉంచుకుని 20 నిమిషాల తర్వాత తీసేయండి. కీరదోస అలసిపోయిన చర్మాన్ని శాంతపరుస్తుంది, వాపును తగ్గిస్తుంది.
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