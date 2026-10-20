Blouse Designs: సింపుల్ చీరకు కూడా గ్రాండ్ లుక్ తెచ్చే బ్లౌజు డిజైన్లు

లైట్ పింక్ షేడ్లో ట్విస్టెడ్ కట్-అవుట్ బ్యాక్ డిజైన్ , చేతులకు వచ్చిన ఫ్రిల్స్ (Frills) ఎంతో క్యూట్గా ఉన్నాయి.జార్జెట్ సారీలపైకి ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్ లుక్ని ఇస్తుంది.
టీల్ గ్రీన్ బ్లౌజ్పై స్ట్రాపీ కట్-అవుట్ , క్యాప్ స్లీవ్స్ కాంబినేషన్ చాలా స్టైలిష్గా ఉంది. ఈవెనింగ్ పార్టీలకు, ప్రొఫెషనల్ లుక్ కోరుకునే వారికి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది.
రాయల్ బ్లూ షైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్తో వెనుక భాగంలో వచ్చిన క్రిస్ క్రాస్ పాటర్న్ మోడరన్ అండ్ ట్రెండీ లుక్ని ఇస్తుంది. పార్టీవేర్ చీరలపైకి ఇది డిజైనర్ స్టైల్ లుక్ను అందిస్తుంది.
పర్పుల్ షేడ్ బ్లౌజ్కి డ్రాప్లైక్ కట్-అవుట్ చుట్టూ జర్దోజీ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ,హ్యాండ్స్కి టాసెల్స్ డిజైన్ అందించారు. పెళ్లిళ్లకు ఈ డిజైన్ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
పింక్ బ్లౌజ్కి వెనుక పెద్ద సర్క్యులర్ కట్-అవుట్తో పాటు అందమైన డోరీ, టాసెల్స్ డిజైన్ ఇచ్చారు. క్యాజువల్ ఫంక్షన్లు, పూజల్లో సంప్రదాయబద్ధంగా మెరిసిపోయేందుకు ఈ మోడల్ సరైన ఎంపిక.
పర్పుల్ కలర్ సీ-త్రూ నెట్ ఫ్యాబ్రిక్, మల్టిపుల్ స్ట్రాప్స్ , క్రింద వచ్చిన 'బో' డిజైన్ ఎంతో మోడరన్గా ఉంది. నెట్టెడ్ చీరలపైకి ఈ బో-స్టైల్ బ్లౌజ్ చాలా యూనిక్గా కనిపిస్తుంది.
బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ జరీ బోర్డర్తో వెనుక భాగంలో స్కాలోప్ కట్-అవుట్ డిజైన్ చాలా క్లాసీగా ఉంది. సింపుల్ పట్టు చీరలను కూడా డిజైనర్ వేర్లా మార్చేందుకు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
పట్టు బ్లౌజ్ బ్యాక్ సైడ్ ఎడ్జెస్ వద్ద ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్తో డిజైన్ చేసిన ఈ మోడల్ ఎంతో గ్రాండ్గా కనిపిస్తోంది. పట్టుచీరలకు ఇది పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇస్తుంది.
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