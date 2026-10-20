Bangles: పట్టుచీరల మీదకు అందంగా కనిపించాలా? ఈ గాజులు ట్రై చేయండి

ఈ అందమైన యాంటిక్ గోల్డ్ గాజులు అద్భుతమైన నెమలి డిజైన్, గులాబీ రంగు రాళ్లతో డిజైన్ చేశారు. సాంప్రదాయ వేడుకలు , చీరలకు ఈ రకమైన గాజులు ఎంతో అందమైన లుక్ను ఇస్తాయి.
ఈ గాజులపై ఉన్న దేవతల రూపాలు, ఎరుపు, పచ్చని రత్నాలు వీటికి అదనపు ఆకర్షణను తెస్తాయి. పెళ్లిళ్లు, పూజా కార్యక్రమాలలో ప్రత్యేకంగా కనిపించడానికి ఈ ట్రెడిషనల్ గాజులు సరిగ్గా సరిపోతాయి.
మధ్యలో లక్ష్మీదేవి కాసుల డిజైన్ ఉండి, పచ్చ, గులాబీ రంగు రాళ్లతో ఈ గాజులను తీర్చిదిద్దారు. పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ధరించడానికి ఈ సంప్రదాయ గాజుల సెట్ చక్కగా సరిపోతుంది.
అందమైన ఎర్రటి రూబీ రాళ్లు, మెరిసే తెల్లని స్టోన్ బార్డర్తో ఈ యాంటిక్ గాజులు రూపుదిద్దుకున్నాయి. ఏ రంగు చీరకైనా చక్కగా నప్పే ఈ మ్యాట్ ఫినిష్ గాజులు మహిళలను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి.
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