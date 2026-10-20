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Early Periods: నెలసరి తొందరగా రావాలా? ఈ ఐదు ఫుడ్స్ తింటే చాలు

life Oct 20 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Asianet News
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బొప్పాయి పండు..

బొప్పాయి పండులో కెరోటిన్, పపైన్ వంటి ఎంజైమ్ లు ఉంటాయి.  ఇవి గర్భాశయ కండరాలను ప్రేరేపించి, ఈస్ట్రోజన్ స్థాయిలను బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి.  పీరియడ్ తొందరగా రావడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి.

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పైనాపిల్

పైనాపిల్‌లో 'బ్రోమెలైన్' అనే ఎంజైమ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది గర్భాశయ గోడలను మృదువుగా చేసి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది.

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అల్లం

అల్లం శరీరంలో వేడిని పెంచి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. దీన్ని టీ రూపంలో లేదా బెల్లంతో కలిపి తీసుకోవచ్చు.

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పసుపు

పసుపు హార్మోన్లను బ్యాలెన్స్ చేసి, కటి భాగంలో ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. దీన్ని వేడి పాలు లేదా వేడి నీటిలో కలిపి తాగండి.

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నువ్వులు

నువ్వులు తినడం వల్ల పొత్తికడుపు కింది భాగానికి రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. వీటిని నువ్వుల లడ్డూ రూపంలో తినడం చాలా మంచిది.

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సిట్రస్ పండ్లు

నారింజ, నిమ్మ వంటి సిట్రస్ పండ్లతో పాటు కివీ పండ్లు కూడా ఈస్ట్రోజెన్, ప్రొజెస్టెరాన్ స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరించడంలో సహాయపడతాయి.

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