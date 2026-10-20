Early Periods: నెలసరి తొందరగా రావాలా? ఈ ఐదు ఫుడ్స్ తింటే చాలు

బొప్పాయి పండులో కెరోటిన్, పపైన్ వంటి ఎంజైమ్ లు ఉంటాయి. ఇవి గర్భాశయ కండరాలను ప్రేరేపించి, ఈస్ట్రోజన్ స్థాయిలను బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి. పీరియడ్ తొందరగా రావడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి.
పైనాపిల్లో 'బ్రోమెలైన్' అనే ఎంజైమ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది గర్భాశయ గోడలను మృదువుగా చేసి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది.
అల్లం శరీరంలో వేడిని పెంచి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. దీన్ని టీ రూపంలో లేదా బెల్లంతో కలిపి తీసుకోవచ్చు.
పసుపు హార్మోన్లను బ్యాలెన్స్ చేసి, కటి భాగంలో ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. దీన్ని వేడి పాలు లేదా వేడి నీటిలో కలిపి తాగండి.
నువ్వులు తినడం వల్ల పొత్తికడుపు కింది భాగానికి రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. వీటిని నువ్వుల లడ్డూ రూపంలో తినడం చాలా మంచిది.
నారింజ, నిమ్మ వంటి సిట్రస్ పండ్లతో పాటు కివీ పండ్లు కూడా ఈస్ట్రోజెన్, ప్రొజెస్టెరాన్ స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరించడంలో సహాయపడతాయి.
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