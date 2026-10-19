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Hair Growth: ఇవి తింటే చాలు.. మీ జుట్టు బారుగా, ఒత్తుగా పెరుగుతుంది

life Oct 19 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
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గుడ్లు

గుడ్లలో ప్రొటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జుట్టు నిర్మాణానికి అవసరమైన 'కెరాటిన్'ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అలాగే ఇందులో బయోటిన్ (విటమిన్ బి7), జింక్, సెలీనియం కూడా ఉంటాయి.

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పాలకూర

పాలకూరలో ఐరన్, ఫోలేట్, విటమిన్ ఏ, సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఎర్ర రక్త కణాల ద్వారా జుట్టు కుదుళ్లకు ఆక్సిజన్‌ను చేరవేయడంలో ఐరన్ అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.

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ఉసిరికాయ

రోజూ ఒక ఉసిరికాయను తినడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్ల చుట్టూ కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. ఇది ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించి జుట్టు రాలడాన్ని అరికడుతుంది.

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చేపలు

సార్డినెస్, మాకేరెల్, సాల్మన్ వంటి చేపలలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ప్రొటీన్, విటమిన్ డి3 ఉంటాయి. ఇవి తల చర్మాన్ని తేమగా ఉంచి, జుట్టు పెరుగుదలను వేగవంతం చేస్తాయి.

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నట్స్, గింజలు

బాదం, వేరుశెనగ, గుమ్మడి గింజలు, అవిసె గింజలు, నువ్వులలో విటమిన్ ఇ, జింక్, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టుకు బలాన్ని ఇస్తాయి.

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స్వీట్ పొటాటో

స్వీట్ పొటాటోలో బీటా కెరోటిన్ అధికంగా ఉంటుంది. మన శరీరం దీనిని విటమిన్ ఏ గా మారుస్తుంది. ఇది తల చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.

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