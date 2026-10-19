Hair Growth: ఇవి తింటే చాలు.. మీ జుట్టు బారుగా, ఒత్తుగా పెరుగుతుంది

గుడ్లలో ప్రొటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జుట్టు నిర్మాణానికి అవసరమైన 'కెరాటిన్'ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అలాగే ఇందులో బయోటిన్ (విటమిన్ బి7), జింక్, సెలీనియం కూడా ఉంటాయి.
పాలకూరలో ఐరన్, ఫోలేట్, విటమిన్ ఏ, సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఎర్ర రక్త కణాల ద్వారా జుట్టు కుదుళ్లకు ఆక్సిజన్ను చేరవేయడంలో ఐరన్ అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.
రోజూ ఒక ఉసిరికాయను తినడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్ల చుట్టూ కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. ఇది ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించి జుట్టు రాలడాన్ని అరికడుతుంది.
సార్డినెస్, మాకేరెల్, సాల్మన్ వంటి చేపలలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ప్రొటీన్, విటమిన్ డి3 ఉంటాయి. ఇవి తల చర్మాన్ని తేమగా ఉంచి, జుట్టు పెరుగుదలను వేగవంతం చేస్తాయి.
బాదం, వేరుశెనగ, గుమ్మడి గింజలు, అవిసె గింజలు, నువ్వులలో విటమిన్ ఇ, జింక్, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టుకు బలాన్ని ఇస్తాయి.
స్వీట్ పొటాటోలో బీటా కెరోటిన్ అధికంగా ఉంటుంది. మన శరీరం దీనిని విటమిన్ ఏ గా మారుస్తుంది. ఇది తల చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
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