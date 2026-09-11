Anklet Designs: ఈ పట్టీలు చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అయిపోవాల్సిందే

సింపుల్ చైన్ కి.. సీతాకోక చిలుకలు వేలాడుతూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి పట్టీలు చాలా స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. చాలా అందంగా ఉంటాయి.
ఇలాంటి డిజైన్లు ఈ కాలం చాలా మందికి బాగా నచ్చుతాయి. సింపుల్ గా ఉన్నా.. మంచి లుక్ ఇస్తాయి. పాదాలకు చాలా అందంగా ఉంటాయి.
ఈ పట్టీలు కాస్త హెవీగా కనిపిస్తాయి. కానీ, ట్రెడిషన్ దుస్తులకు ఇవి బాగా సూట్ అవుతాయి.
మువ్వల పట్టీలు వేసుకొని నడుస్తుంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఈ పట్టీలు చూడటానికి కూడా బాగుంటాయి.
ఇవి చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. అక్కడక్కడ మువ్వలు, పట్టీలు ఉంటాయి. చాలా అందంగా ఉంటాయి.
టూ లేయర్ పట్టీలు.. పాదాలకు నిండుగా కనిపిస్తాయి. ట్రెడిషన్ దుస్తులకు ఇలాంటి పట్టీలు చాలా అందంగా ఉంటాయి.
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