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Anklet Designs: ఈ పట్టీలు చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అయిపోవాల్సిందే

life Sep 11 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Anklets
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బటర్ ఫ్లై పట్టీలు...

సింపుల్ చైన్ కి.. సీతాకోక చిలుకలు వేలాడుతూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి పట్టీలు చాలా స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. చాలా అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Anklets
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లైట్ వెయిట్ డిజైన్...

 ఇలాంటి డిజైన్లు ఈ కాలం చాలా మందికి బాగా నచ్చుతాయి.  సింపుల్ గా ఉన్నా.. మంచి లుక్ ఇస్తాయి.  పాదాలకు చాలా అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Anklets
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హెవీ డిజైన్..

ఈ పట్టీలు కాస్త హెవీగా కనిపిస్తాయి. కానీ, ట్రెడిషన్ దుస్తులకు ఇవి బాగా సూట్ అవుతాయి.

Image credits: Anklets
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మువ్వల పట్టీలు...

మువ్వల పట్టీలు వేసుకొని నడుస్తుంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి.   ఈ పట్టీలు చూడటానికి కూడా బాగుంటాయి.

Image credits: Anklets
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బర్డ్ పట్టీలు..

ఇవి చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. అక్కడక్కడ మువ్వలు, పట్టీలు ఉంటాయి.  చాలా అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Anklets
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టూ లేయర్ పట్టీలు..

 టూ లేయర్ పట్టీలు.. పాదాలకు నిండుగా కనిపిస్తాయి. ట్రెడిషన్ దుస్తులకు ఇలాంటి పట్టీలు చాలా అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Anklets

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