ఉత్తర భారతదేశంలో ఈ ఝాంజర్ పట్టీలు ఫేమస్. వీటికి ఉండే చిన్న చిన్న మువ్వలు అందంగా ఉంటాయి.
ఈ కడియాలు దక్షిణ భారతదేశంలో సంప్రదాయ పట్టీ డిజైన్. ఇది వంగని, గట్టి కడియం ఆకారంలో ఉంటుంది. దీని యాంటిక్ డిజైన్ పట్టుచీరలకు నప్పుతుంది.
ఈ సన్నని బంగారు గొలుసు పట్టీలు ఈ తరం అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతాయి. వీటికి మెరిసే జిర్కాన్ రాళ్లు పొదిగి ఉంటాయి.
బంగారు పూసలతో పాటు నల్ల పూసలు కలిపి చేసిన సింపుల్ బంగారు పట్టీ డిజైన్ ఇది. దిష్టి తగలకుండా ఉండేందుకు పిల్లలకు, స్టైలిష్గా రోజూ వేసుకోవడానికి మహిళలకు ఇది బాగుంటుంది.
రాజస్థానీ కుందన్ రాళ్లు, రంగురంగుల మీనాకారి పనితనంతో చేసిన బంగారు పట్టీలు ఇవి. ఇవి పెళ్లికూతురి పాదాలకు అద్భుతమైన బ్రైడల్ లుక్ ఇస్తాయి.
బంగారు తీగకు వేలాడుతున్న పువ్వులు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.
బంగారంతో చేసిన ఈ పట్టీలు ఎక్కువ గ్రాములు అవసరం పడతాయి. కానీ నిండుగా ఉంటాయి.
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