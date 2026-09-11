Pearl Ring: చేతుల అందాన్ని పెంచే ముత్యాల ఉంగరాలు.. చూసేయండి

ఈ ముత్యాల ఉంగరం మంచి రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది. ముత్యం పెద్ద సైజులో ఉంటుంది. కింద.. మాత్రం ఏడీ స్టోన్స్ అమర్చి ఉంటాయి. చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది. మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
గోల్డ్ ఫ్లవర్ మధ్యలో ముత్యాన్ని అమర్చారు. ఇది చూడటానికి చాలా అందంగా, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.
ముత్యం, డైమండ్ కాంబినేషన్ ఎప్పుడూ అదుర్సే. ఈ పెర్ల్ రింగ్లో ఉండే డైమండ్ స్టోన్ దీనికి అద్భుతమైన, స్టైలిష్ లుక్ను ఇస్తుంది. అందరిలోనూ చాలా స్పెషల్ గా కనిపిస్తారు.
రెండు ముత్యాల కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ ఉంగరం చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. చేతికి పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది.
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