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Pearl Ring: చేతుల అందాన్ని పెంచే ముత్యాల ఉంగరాలు.. చూసేయండి

life Sep 11 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:PINTEREST
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ఏడీ స్టోన్స్ తో ముత్యాల ఉంగరం...

ఈ  ముత్యాల ఉంగరం మంచి రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది.  ముత్యం పెద్ద సైజులో ఉంటుంది. కింద.. మాత్రం ఏడీ స్టోన్స్ అమర్చి ఉంటాయి. చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది. మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: PINTEREST
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ఫ్లవర్ ముత్యాల ఉంగరం...

గోల్డ్ ఫ్లవర్ మధ్యలో ముత్యాన్ని అమర్చారు.  ఇది చూడటానికి చాలా అందంగా, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: PINTEREST
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డైమండ్ స్టోన్‌తో పెర్ల్ రింగ్

ముత్యం, డైమండ్ కాంబినేషన్ ఎప్పుడూ అదుర్సే. ఈ పెర్ల్ రింగ్‌లో ఉండే డైమండ్ స్టోన్ దీనికి అద్భుతమైన, స్టైలిష్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. అందరిలోనూ చాలా స్పెషల్ గా కనిపిస్తారు.

Image credits: gingiberi.jewelry Instagram
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ఓపెన్ స్టైల్ పెర్ల్ రింగ్

మీరు సింపుల్ ఇంకా అందమైన డిజైన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, ఈ ఓపెన్ స్టైల్ పెర్ల్ రింగ్ సరైనది. ఇందులో ఉండే స్టోన్ చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది.
Image credits: Krishna pearls
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రెండు ముత్యాల ఉంగరం..

రెండు ముత్యాల కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ ఉంగరం చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.  చేతికి పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Pure pearls

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